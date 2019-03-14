В Киеве территории у метро и остановки хотят расчистить от киосков

Депутаты обсудили на сессии новые правила размещения киосков

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве территории у метро и остановки хотят расчистить от киосков Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a3f/1ea/5c8a3f1ea5a26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a3f/1ea/5c8a3f1ea5a26.jpg 2019-03-14T13:53:00+02:00 Власть Депутаты обсудили на сессии новые правила размещения киосков

14 марта на сессии Киеврады депутаты подняли вопрос о введении новых правил размещения МАФов в Киеве. Как пояснил на заседании советник мэра, нардеп Дмитрий Белоцерковец это решение позволит убрать около 70% МАФов в столице до 2024-го года.

"Это те МАФы, которые мешают и создают неудобства киевлянам и портят вид города. Все киоски будут убраны с площадей у метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок. Собственно, это и составляет близко 70% киосков", – отметил он.

По новым правилам МАФы, которые останутся, будут выставляться на торги на площадке Prozorro. Таким образом, право размещения МАФов и разрешительные документы получит тот, кто больше заплатит в бюджет Киева.

"Никаких прав предпринимателей таким решением столичная власть не нарушает. Напомню, в 2014 году были приняты компромиссные правила киосков. Тогда для стабилизации ситуации в Киеве и на фоне политических реалий город предоставил право МАФам, которые до апреля 2013 года стояли законно, получить документы на 5 лет. Их получали с 2014 года по 2018 год. Сейчас постепенно действие этих документов заканчивается в отдельных районах. Так, первыми районами, где окончательно будет наведен порядок, станут – Оболонский, Святошинский и Днепровский районы. С 2021 года – Печерский. А потом в течение трех лет остальные", – отметил Белоцерковец.

Отметим, что некоторые депутаты Киеврады высказались против такого решения. Также под стенами мэрии сегодня проходит митинг предпринимателей, которым также не нравится новшества. Вопрос еще будет выноситься на голосование позже.

Ранее сообщалось, что на Львовской площади в Киеве сотрудники коммунального предприятия "Благоустрій" демонтировали сооружение, в котором базировались книжный магазин и некая организация под названием "Посольство биткоина в Украине". На месте дежурили сотрудники подразделения ТОР, обошлось без конфликтов.

Также сообщалось, что в Киеве на вокзале разогнали незаконный рынок. Торговцев выгнали из прохода, ведущего от электричек в сторону Старовокзальной улицы.

Напомним, на днях в Киеве сгорел киоск "Суперлото".

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.