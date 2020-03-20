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В КГГА заявили, что решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято

20 марта, 08:46

Наталья Руда

Ранее режим ЧС был объявлен в Киевской области

Решение о введении в Киеве режима чрезвычайной ситуации уже принято в Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, по Украине решение о введении режима ЧП было введено государственной чрезвычайной комиссией 10 марта.

"А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", – заявил он, добавив, что документы по внедрению режима ЧС в столице проходят юридические процедуры.

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Как ранее сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, Кабмин будет ожидать от столичных властей решения о введении в городе режима ЧС.

Напомним, 18 марта режим ЧС был введен в Киевской области.

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Отметим, что с 12 марта столица ушла на карантин – были закрыты детские сады, школы, университеты. С 17 марта карантинные меры ужесточили – было принято решение о закрытии баров, кафе, ресторанов, ТРЦ, спортивных комплексов, бассейнов, театров, кинотеатров. Также с вечера 17 марта прекратило работу столичное метро, а с 12:00 18 марта были прекращены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

При этом с закрытием метрополитена уже утром 18 марта город сковали пробки, на остановках общественного транспорта наблюдались очереди, а маршрутки и автобусы были переполнены.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом – у студента, женщины и мужчины. В Киевской области заболел народный депутат Сергей Шахов и его супруга.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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