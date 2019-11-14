В киевском аэропорту задержали иностранца с православными иконами

Гражданин Китая пытался увезти в Пекин два старинных фотоаппарата

В киевском аэропорту задержали 20-летнего коллекционера из Азии. Направляясь на рейс в Пекин, гражданин Китая выбрал полосу "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, подлежащих декларированию у него нет. Впрочем, дополнительная проверка иностранца показала обратное.

Погранично-таможенная группа в вещах китайца обнаружила два фотоаппарата и две иконы, датированные началом прошлого века. Предметы, вероятно представляющих историческую и культурную ценность, изъяли представители ГФС. По признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК сообщено работников СБУ.

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Ранее в Харьковской области пограничники задержали женщину, которая пытались тайно вывезти в Россию старинные предметы. Инцидент произошел во время таможенного досмотра пассажиров поезда Кривой Рог – Москва. Пограничники обнаружили икону Божьей Матери и Библию, изданную в 1911 году.

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Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенне" Львовской таможни ГФС ввозилась контрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда.

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