В Киевской области могут продлить карантин до осени

Жителей региона призвали не выходить из дома в ближайшие выходные

В Киевской области существует риск продления карантина до осени. Об этом в ходе брифинга в четверг, 9 апреля, сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Соблюдение строгого карантинного режима и санитарно-гигиенических правил – лучшая профилактика инфицирования коронавирусом. Также напоминаю, что в субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения. Прошу в эти дни не выходить из дома. Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае этого года. В противном случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", – сказал Володин.

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Напомним, что по состоянию на 9 апреля в Киевской области зафиксировано 133 случая заражения коронавирусом, из которых 12 – за минувшие сутки. Новые случаи зарегистрированы в Обухове, Киево-Святошинском и Полесском районах, селе Гнедин, в Борисполе и Буче.

В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Отметим, что с 6 апреля по Украине были ужесточены ограничительные меры, однако они нарушаются.

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