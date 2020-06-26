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В Киевской области усилят карантин: что ограничат

26 июня, 22:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Время работы заведений общественного питания сократят до 22 часов

Состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили усилить карантин из-за пандемии коронавируса на территории Киевской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила:

С 26 июня 2020 года, ограничить:

  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Усилить контроль:

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  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
  • установить контроль безусловного выполнения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
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Также проведут разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

Будут ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевской областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмены ослабление противоэпидемических мероприятий.

Ограничение введено к улучшению эпидемиологической ситуации в Киевской области.

Напомним, что ранее сообщалось, что возможна остановка общественного транспорта в городах.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин киевская область коронавирус ограничения запреты

Источник: Сегодня

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