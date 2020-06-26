В Киевской области усилят карантин: что ограничат

Состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили усилить карантин из-за пандемии коронавируса на территории Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила:
С 26 июня 2020 года, ограничить:
- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.
Усилить контроль:
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
- установить контроль безусловного выполнения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
Также проведут разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
Будут ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания Киевской областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмены ослабление противоэпидемических мероприятий.
Ограничение введено к улучшению эпидемиологической ситуации в Киевской области.
Напомним, что ранее сообщалось, что возможна остановка общественного транспорта в городах.
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