В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Пока что не сообщается, какие это повлечет изменения для жителей региона

В Киевской области в связи с коронавирусом введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Сообщается, что решение по ЧС было принято 18 марта на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КОДА.

"Проанализировав эпидемической ситуации на территории Киивской, вызванную вирусом COVID-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическое чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

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Так, руководителем работ по ликвидации медико-биологической ЧС природного характера регионального уровня назначили замглавы КОДА Олега Торкунова, руководителем штаба по ликвидации последствий ЧС стал директор Департамента здравоохранения КОДА Максим Ионов.

В КОДА напомнили, что в области приняты меры по борьбе с распространением коронавируса. В первую очередь они касаются поддержки медраобтников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. На данный момент работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19.

В тренде Первые два случая коронавируса зафиксированы в Киеве

При этом пока что не сообщается, влечет ли за собой введенный режим ЧС какие-либо изменения для жителей Киевской области, где уже введен карантин.

Напомним, в Киевской области подтвержден один случай коронавируса – у 44-летнего мужчины, который вернулся из-за границы. Также еще два случая ранее зафиксировали в Киеве – у студента, контактировавшего с родственниками умершей от коронавируса в Житомирской области, и женщины, вернувшейся из Франции.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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