В Киевской области вводят комендантский час на выходных и на Пасху

Местные власти будут сами решать, усиливать карантин или нет

Киевская областная государственная администрация рекомендовала местным властям в регионе ввести комендантский час на ближайших и следующих выходных.

Как сообщает пресс-служба КОДА, в пятницу, 10 апреля, состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании в связи с распространением коронавируса и был вынесен ряд рекомендаций по ужесточению карантина. Отмечается, что специалисты ожидают пик заболеваемости COVID-19 в области с 11 по 20 апреля.

В частности КОДА рекомендует ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период выходных и праздничных дней – с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

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Также рекомендуется усилить контроль за соблюдением карантина в парках, зеленых зонах, а также в храмах и церквях.

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Кроме того, предлагается ограничить доступ жителям региона на кладбища и с соблюдением карантина – только по одному или по двое и в защитных масках.

Ранее и.о. главы КОДА Василий Володин заявил, что если люди в выходные и праздничные дни не будут соблюдать ограничительные меры, то карантин может затянуться до осени.

Напомним, что по состоянию на 10 апреля в области зарегистрировано 140 случаев инфицирования коронавирусом.

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