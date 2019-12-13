В приоритете образование, транспорт и ЖКХ: Киеврада приняла бюджет столицы на 2020 год

Фото: Киеврада

Киеврада приняла бюджет столицы на 2020 год, согласно которому доходы города составят 58,826 миллиарда гривен. В том числе доходы общего фонда бюджета – 53,6 миллиарда гривен, специального – 5,1 миллиарда гривен. Документ поддержали 72 депутата.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на доходы физических лиц – 26,4 миллиарда гривен; единый налог – 7 миллиардов гривен; плата за землю – 5,8 миллиарда; налог на прибыль предприятий – 5 миллиардов гривен.

Расходы составляют 58,826 миллиарда гривен. В том числе расходы общего фонда составляют 38,3 миллиарда гривен и расходы специального фонда – 20,5 миллиарда гривен.

На развитие образования заложено 21,7 миллиарда гривен. Это более трети бюджета – 37%. Так, планируется завершить строительство нового детсада на Троещине и Соломенке и подготовить необходимую документацию для строительства школ на Осокорках, Позняках и Троещине.

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На транспорт и дорожное хозяйство планируют направить 10,3 миллиарда гривен. На третьем месте отрасль ЖКХ – более 6,7 миллиарда гривен.

Почти столько же, 6,7 миллиарда гривен, в следующем году город выделят на здравоохранение, еще почти 4,5 миллиарда на – социальную защита киевлян. Планируется направить 400 миллионов гривен на приобретение жилья для очередников квартирного учета. 500 миллионов гривен – на приобретение квартир для детей-сирот.

На отрасль культуры и искусства предусмотрено 1,6 миллиарда гривен. На физическую культуру и спорт – 1,2 миллиарда гривен.

Также 160 миллионов гривен заложено на реализацию 554 проектов Общественного бюджета.

Ранее Кличко заявил, что за последние пять лет бюджет Киева увеличился с 18 миллиардов гривен до почти 60 миллиардов гривен. По его словам, этого удалось добиться прежде всего "после внедрения городской властью прозрачных конкурсов на аренду помещений и торговых площадок". Напомним, в бюджете Киева 2014 года доходная часть была утверждена на уровне 20,1 млрд грн, расходная – на уровне 19,8 млрд грн. Доходы и расходы бюджета-2019 были утверждены на уровне 54,9 млрд грн.

При этом Кличко попросил из госбюджета деньги на строительство метро на Виноградарь.

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