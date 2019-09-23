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В Раде появился еще один закон о столице

23 сентября, 10:12

Наталья Мамчур

Разработчики альтернативного документа коротко уже очертили свое видение дальнейшего развития столицы

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Верховной Раде 19 сентября был зарегистрирован еще один, альтернативный законопроект об изменениях в Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве". Среди инициаторов значатся целая группа нардепов: Сергей Алексеев, Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Ирина Фриз из "Европейской солидарности", Ольга Белькова из "Батькивщины", Ярослав Дубневич из группы "За майбутнє", внефракционные.

Полный текст документа на сайте ВР еще не опубликован, но разработчики коротко уже очертили свое видение дальнейшего развития столицы. Гончаренко на своей странице в Facebook сообщил, что законопроект предусматривает полную ликвидацию Киевской горадминистрации (КГГА) и райадминистраций (РГА). Вместо этих органов предлагают создать Администрацию Киева и восстановить районные рады с исполкомами.

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Фриз отмечала, что киевлянам предлагается предоставить возможность самостоятельно заниматься собственными проблемами без привлечения и контроля со стороны государства.

Напомним, первый законопроект об изменениях в Закон "О столице" от фракции "Слуга народа" был зарегистрирован 13 сентября. Он предполагает возвращение райрад, разделение должностей мэра и главы КГГА (последний — с широкими полномочиями по контролю). По словам некоторых провластных нардепов, сейчас разрабатывается еще один законопроект, его зарегистрируют на этой неделе.

Отметим, что городской голова Киева Виталий Кличко после снятия с должности председателя КГГА остался просто мэром без реальных полномочий.

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закон Киев Рада

Источник: Сегодня

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