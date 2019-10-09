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В столице создана "Киевская агломерация"

9 октября, 22:15

Киев и прилегающие к городу громады будут решать общие проблемы

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Столица и почти два десятка прилегающих к ней громад объединились ради более тесного сотрудничества. Главой ассоциации выбрали киевского городского голову.

Виталий Кличко уже заявил: необходимо вместе развивать инфраструктуру, образовательные и медицинские проекты. Вскоре к агломерации планируют присоединиться еще тридцать громад.

"Не секрет, что в некоторые киевские школы 50% детей приезжают из области. Чужих детей ни в коем случае не бывает, а соответственно, деньги ходят за ребенком. Мы должны предоставить услуги, и в этом направлении мы будем решать совместно эти проблемы. Не секрет, многие, приезжая в киевские больницы, получают услуги – это также решение этих проблем", – заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Между тем, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора.

В свою очередь, киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что законопроект о столице, который прошел первое чтение в парламенте, нарушает Конституцию Украины и не может быть принят без выводов Венецианской комиссии.

Как сообщали новости "Сегодня", столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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Источник: Сегодня

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