Киев остался без мэра до 9 августа.
Виталий Кличко ушел в плановый ежегодный отпуск.
Свой отдых он заранее согласовал с Владимиром Зеленским.
Напомним, две недели назад в офисе Президента потребовали освободить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Мол, тот потерял контроль над столицей и предлагал взятки за то, чтобы остаться на должности.
Кличко такие обвинения назвал сплетнями и попросил детективов НАБУ их проверить. Свое возможное увольнение считает незаконным. Согласие на освобождение Кличка пока не дало правительство, ведь премьер-министр Владимир Гройсман сейчас тоже находится в отпуске.
Напомним, мы писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, после чего он обещал обратиться в суд, чтобы сохранить за собой кресло мэра.
Кроме того, Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства в связи с высказываниями главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое.
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