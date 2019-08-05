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Виталий Кличко ушел в плановый ежегодный отпуск

Сегодня, 22:46

Свой отдых, по словам мэра, он заранее согласовал с Владимиром Зеленским

Виталий Кличко ушел в плановый ежегодный отпуск https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg Власть Свой отдых, по словам мэра, он заранее согласовал с Владимиром Зеленским

Киев остался без мэра до 9 августа.

Виталий Кличко ушел в плановый ежегодный отпуск.

Свой отдых он заранее согласовал с Владимиром Зеленским.

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Напомним, две недели назад в офисе Президента потребовали освободить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Мол, тот потерял контроль над столицей и предлагал взятки за то, чтобы остаться на должности.

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Кличко такие обвинения назвал сплетнями и попросил детективов НАБУ их проверить. Свое возможное увольнение считает незаконным. Согласие на освобождение Кличка пока не дало правительство, ведь премьер-министр Владимир Гройсман сейчас тоже находится в отпуске.

Напомним, мы писали, что Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, после чего он обещал обратиться в суд, чтобы сохранить за собой кресло мэра.

Кроме того, Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о возбуждении уголовного производства в связи с высказываниями главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что якобы "смотрящие" предлагали ему огромные деньги, чтобы мэра оставили в покое.

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Источник: Сегодня

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