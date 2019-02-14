Виталий Кличко: "В 2019 году мы начнем строительство двух новых больниц – на Троещине и клиники скорой помощи на правом берегу"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал нам о достижениях столичной администрации за 2018 год, о компенсациях семьям погибших защитников Украины, о закупке современного оборудования в роддома, а также об увольнении столичного чиновника за пьяное ДТП

Впервые со времен независимости все роддома Киева обеспечены современным оборудованием.

Виталий Кличко: "В 2019 году мы начнем строительство двух новых больниц – на Троещине и клиники скорой помощи на правом берегу" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/460/e4c/5c6460e4c30b0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/460/e4c/5c6460e4c30b0.jpg 2019-02-14T09:00:00+02:00 Власть Мэр Киева Виталий Кличко рассказал нам о достижениях столичной администрации за 2018 год, о компенсациях семьям погибших защитников Украины, о закупке современного оборудования в роддома, а также об увольнении столичного чиновника за пьяное ДТП

"Впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием"

– Виталий Владимирович, на днях вы отчитались за работу в прошлом году перед киевлянами и депутатами Киевсовета. Какие основные достижения вы отметили?

– Все мы понимаем, что невозможно воплотить ни один проект без необходимых финансов. Поэтому ключевым показателем считаю возросшие доходы столичного бюджета. На 2018 год они планировались на уровне 51,5 миллиарда гривен, а по итогам года мы фактически получили 57,1 миллиарда. Большую часть этих денег, почти две трети, мы традиционно направили на социально-культурную сферу: образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру и спорт.

– Известно, что в Киеве существует проблема очереди в детские сады. Удалось ли ее сократить? И появились ли новые школы в столице?

– В начале сентября 2018 года мы открыли лучшую, первую энергоэффективную и "умную" школу в Украине – №334 в Дарницком районе. Всего же за 4 года в Киеве построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада. Только в 2018 году в столице открыли 5 построенных и реконструированных детских садов. Также восстановили 32 группы в работающих садиках. За счет этого нам удалось значительно уменьшить очередь в дошкольные учебные заведения. Но проблема еще существует. И мы делаем все, чтоб ее решить. В этом году, например, введем в эксплуатацию 8 построенных и полностью реконструированных детских садиков и 5 школ.

– Изменения в медицинской сфере в Киеве начались раньше, чем по всей стране. Есть ли уже результаты, которые можно предъявить киевлянам?

– Конечно есть. И вы их можете увидеть в поликлиниках и больницах города. Столичная медицина – вторая крупнейшая статья расходов городского бюджета. В 2018 году мы выделили на нее 9,7 млрд грн. В прошлом году капитально отремонтировали отделения в пяти больницах и два родильных дома. Закупили для медучреждений самое современное оборудование на общую сумму 627 млн грн. В итоге, впервые за несколько десятилетий все родильные дома столицы обеспечены современным оборудованием! Мы также приобрели 24 автомобиля скорой для Центра экстренной медицинской помощи. Всего же за несколько последних лет город закупил 140 спецмашин медицинской помощи.

– Расскажите подробнее, что значит утверждение "все роддома впервые обеспечены всем необходимым оборудованием"?

– Приведу пример: столичный роддом №3, который я недавно посетил с проверкой. За год учреждение оказывает помощь почти 13 тысячам женщин. Около 3,5 тысячи родов принимают в этом роддоме ежегодно. А помещение построено в 1981 году и с тех пор в нем делали лишь косметический ремонт! Мы сделали в роддоме капитальный ремонт первого этажа акушерского отделения, капремонт наружных и внутренних инженерных сетей, наружной канализационной сети. Стоимость работ составила более 10 млн гривен. Кроме того, закупили современное медицинское оборудование на 36,5 млн грн. Это, как отмечают врачи, позволило в два раза уменьшить патологии во время беременности и родов.

После ремонта в современном медучреждении функционируют 10 родильных залов, 6 из которых – семейные. Современная операционная и палата интенсивной терапии для новорожденных, палата интенсивной терапии для рожениц после операции. В планах на этот год – ремонт фасада здания и ремонт еще двух этажей больницы.

Всего же за последние два года на содержание детских больниц и родильных домов столица выделила более полутора миллиарда гривен. В рамках городской целевой программы "Здоровье киевлян" на охрану материнства и детства в 2017–2018 гг. приобрели медикаментов на 110 млн грн. Более 400 млн грн потрачены на закупку современного оборудования. И роддом №3 – не единственный в столице, где произошли кардинальные изменения в уровне сервиса и оказания медицинской помощи. Вот это и значит, что впервые за много лет все родильные дома Киева обеспечены современным оборудованием.

"Мы выделили 5,5 млрд грн на содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства"

– Есть еще одна тема, которая волнует киевлян. Каковы результаты ремонта дорог в 2018 году?

– В прошлом году столица продолжила глобальный ремонт дорог. В частности, капитально отремонтировали 11 больших улиц. В рамках среднего ремонта обновили 43 объекта. За несколько последних лет в Киеве полностью капитально обновили более 830 километров дорог. Отремонтировали 26 мостов и путепроводов. Также хочу отметить, что мы продолжаем обновление парка спецтехники столичных дорожников. Так, только в 2018-м за средства городского бюджета закупили 78 единиц новой техники. В том числе 44 трактора и 10 мини-погрузчиков. И сегодня в Киеве из более чем 400 единиц спецтехники половина авто – новые и современные.

Также напомню, что за последние несколько лет удалось обновить и подвижной состав общественного коммунального транспорта. Киев закупил 103 новых троллейбуса, 45 современных трамваев и 100 новых автобусов. На базе депо имени Шевченко открыли сервисный центр по обслуживанию трамваев PESA, в перспективе планируем там наладить совместное производство современных трамваев.

– Вы часто упоминаете смарт-технологии. Какие проекты в рамках развития "умного" города запланированы на этот год?

– Киев – первый город в Украине, который системно воплощает "умные" технологии и активно создает городскую цифровую инфраструктуру. В целом же, четыре года развития smart-инфраструктуры столицы принесли немало достижений. Это и "Открытый бюджет", и электронная очередь в детский сад, электронная запись к врачу, и система видеонаблюдения "Безопасный город", и интерактивная карта работы коммунальной техники. И много других сервисов. Это – прикладные вещи, влияющие на эффективность управления городом. И главное – на качество и комфортность жизни в столице.

В заключение темы итогов прошлого года необходимо отметить и возвращение киевского теплового хозяйства из управления частной компании в управление общины города. Впервые в Украине создан такой прецедент! Теперь столица начала процесс замены и модернизации труб, которые изношены на 80%, поскольку десятилетиями в обновление этой инфраструктуры не вкладывали необходимых средств. На этот год предусмотрено 5,5 миллиарда гривен на содержание и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства столицы.

"На правом берегу построим новую больницу скорой помощи и новую клинику на Троещине"

– Если говорить о планах на этот год, то какие проекты вы бы назвали приоритетным?

– В этом году мы запланировали выделить рекордную сумму средств на образование – 17,9 млрд грн. Это почти треть столичного бюджета. В том числе, в бюджете, за счет образовательной государственной субвенции, запланировано повысить зарплату педагогам – более чем на 20%. В этом году мы планируем строительство одного детсада с нуля – в Святошинском районе, и полную реконструкцию семи садов и пяти школ. То есть это будут фактически новые сады и школы.

Еще в планах строительство станций метро на Виноградарь, продолжение строительства Подольско-Воскресенского моста, полная реконструкция киевского фуникулера. Около 1,5 млрд грн, с учетом субвенции из госбюджета, заложено на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в столице. Именно на 2019 год запланирована активная фаза реконструкции Шулявского путепровода.

– Недавно был презентован проект больницы скорой помощи на правом берегу. Каковы сроки его реализации?

– В этом году мы запланировали начало строительства двух больниц: многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу. Троещина – это район, где проживает больше 400 тысяч киевлян, но там до сих пор нет своей больницы. И это неправильно! Строительство больницы скорой помощи на правом берегу также назрело давно, ведь сейчас центр скорой помощи у нас один и находится он на левом берегу. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов приходится везти через весь Киев!

"138 семей погибших участников АТО уже получили земельные участки"

– По вашей инициативе Киевсовет принял решение о финансовой компенсации семьям погибших участников АТО вместо выделения участков земли. Почему было принято такое решение?

– Да, я призвал депутатов принять решение о выплате материальной помощи членам семей погибших киевлян-участников АТО за полагающиеся им земельные участки. Сегодня земли в пределах столицы не так много и городская власть не может выделить ее всем, кому положено по закону. Да и далеко не все семьи погибших смогут на ней построиться. Отмечу, что сегодня в Киеве завершен процесс выделения 138 земельных участков. А теперь мы, обсудив этот вопрос с ветеранскими организациями, семьями защитников, предложили выплатить материальную помощь в качестве компенсации за земельные участки.

– О какой сумме идет речь? Заложена ли она в бюджете?

– Компенсация предлагается в размере 400 прожиточных минимумов на работоспособного гражданина. На момент выплат это будет сумма около 840 тысяч гривен. Отмечу, что Киев – первый и единственный город в Украине, который предложил такую инициативу. И да, правками в бюджет мы заложили эту сумму.

– Расскажите о скандале с чиновником Голосеевской районной администрации, устроившим пьяное ДТП в Киеве, в котором пострадал сотрудник полиции...

– Как только я узнал о случившемся, сразу уволил заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации столицы Юрия Ткаченко. Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, в Киеве работать не должны и не будут! В этих вопросах не может быть никаких компромиссов – поэтому Ткаченко был уволен еще до того, как успел протрезветь. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия. Человек, который садится нетрезвым за руль – уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей.

Сергей Афонин

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