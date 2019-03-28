Виталий Кличко: "В декабре 2021 года мы откроем две станции метро в направлении жилмассива Виноградарь"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью о строительстве метро на Виноградарь, ремонте Шулявского моста и инспекции Александровской больницы

Виталий Кличко проинспектировал ход работ по продлению Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря.

Виталий Кличко: "В декабре 2021 года мы откроем две станции метро в направлении жилмассива Виноградарь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bc1/ae7/5c9bc1ae79ca0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bc1/ae7/5c9bc1ae79ca0.jpg 2019-03-28T09:00:00+02:00 Власть Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью о строительстве метро на Виноградарь, ремонте Шулявского моста и инспекции Александровской больницы

"Четыре станции метро будут стоить городу больше 11 млрд грн"

– Виталий, на прошлой неделе начались работы по строительству станций метро в направлении Виноградаря. Какие станции город планирует открыть?

– Сегодня метрополитен – самый массовый вид общественного транспорта. Ежедневно столичным метро пользуется более полутора миллиона пассажиров. Понятно, что городу нужны новые станции. Мы начали активную фазу работ по продлению Сырецко-Печерской линии в сторону Виноградаря. Сейчас рядом со станцией "Сырец" продолжаются работы по раскрытию монтажно-демонтажных шахт и подготовка к обустройству спуска технологического оборудования. До конца декабря 2021 года мы хотим сдать в эксплуатацию две новых станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Затем в планах продлить линию еще на две станции – "Виноградарь" и "Маршала Гречко".

– Какова стоимость этих работ?

– Нужно понимать, что продление линии метрополитена – это огромные деньги. Две станции на Виноградарь будут стоить около 6 миллиардов гривен. А если оценивать работы по всем четырем станциям, то, по последним подсчетам, – это более 11 миллиардов гривен. Если же говорить о ремонте старых станций, что тоже актуально для столицы, то недавно мы открыли обновленную станцию "Святошин". Я бы посоветовал всем поехать и посмотреть, как по-современному может выглядеть станция метро, построенная в 1971 году.

– Обязательно посмотрю. И что же там было сделано?

– Раньше вокруг выходов со станции был стихийный рынок, а в подземных переходах жили крысы. Сегодня станция имеет современный вид, стала красивой и комфортной. Там полностью обновили платформу, помещения станции и один из двух входных вестибюлей, установили новую входную группу, заменили электрооборудование и все кабели, обновили систему вентиляции, кондиционирования и отопления. Станция "Святошин" теперь полностью оборудована для людей с ограниченными возможностями – там установлены лифты, обустроены полосы с тактильной плиткой. Это 13-я станция столичного метрополитена, доступная и комфортная для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками.

– Какая станция теперь следующая на очереди по капремонту?

– Капитальный ремонт мы планируем на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – пятнадцать. Следующая на очереди – станция "Политехнический институт".

"Ремонт Шулявского моста пройдет без полного перекрытия проспекта Победы"

– Какие еще крупные проекты реализуются в городе?

– Это и достройка Подольско-Воскресенского моста, и фактически строительство нового Шулявского путепровода. Недавно мы перекрыли проезд по Шулявскому мосту, его сейчас демонтируют.

– Какой срок ремонта Шулявского моста?

– Мы начали активную фазу реконструкции Шулявского путепровода. Старый фундамент моста непригоден для нынешних и будущих нагрузок, поэтому путепровод демонтируют полностью. Основные работы по демонтажу будут продолжаться до июня. Работы по строительству нового путепровода начнутся в апреле, когда в Киев прибудут первые металлоконструкции для нового моста. По сути, это будет совершенно новый путепровод. Наша задача – в конце этого года открыть мост и возобновить движение транспорта по нему. Сегодня на объекте работают 116 специалистов и 50 единиц техники. Важно отметить, что строители используют уникальную для Украины технологию, которая позволит лишь частично перекрывать проспект Победы во время строительных работ. Хочу отметить, что движение по проспекту и объездные пути по прилегающим улицам организовано эффективно. Об этом говорят и многие автомобилисты. Мы скрупулезно готовились, разработали временную схему движения транспорта, установили светофоры на проблемных участках.

– Почему активная часть работ по мосту началась только сейчас, хотя анонсирована была еще в прошлом году?

– Работы начались в прошлом году. В рамках реконструкции перекладывают все коммуникации, идущие под мостом. На сегодня уже переложили инженерные сети у съездов с улицы Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Довженко. Демонтировали МАФы, разработали временную схему объезда, как я уже сказал. Проведут и полную реконструкцию подземного пешеходного перехода. По проекту строительства придется снести здание цеха №5 завода "Большевик", который сейчас не работает. Это позволит обустроить дополнительный съезд.

"Главы районов лично отвечают за уборку стихийных свалок"

– На прошлой неделе вы сделали "втык" коммунальным службам за уборку города после зимы. С чем они не справились и какие задачи получили?

– Да, мы вместе с главами районов выехали на инспекцию по уборке города после зимы. Это было рабочее совещание, и я обратил внимание на стихийные свалки, которые образовались после зимы. Все руководители районов получили задание составить перечень таких свалок, выяснить, кто балансодержатель или арендатор захламленных территорий, и в кратчайшие сроки навести порядок. Коммунальные службы помогут убрать мусор, но бизнес, учреждения, которым принадлежат эти территории, должны быть ответственными и понимать, что город не позволит устраивать мусорники.

– И какой была реакция глав районов?

– Требование к ним жесткое: все стихийные свалки или накопления мусора, всю грязь после зимы надо срочно убрать. Главы районов несут личную ответственность за санитарное состояние территорий в своих районах и не должны допускать захламленности. Улицы города, парки и скверы – везде должно быть чисто! Считаю, что для эффективного контроля за соблюдением порядка необходима видеофиксация, поддержка бизнеса, работающего рядом с замусоренными территориями, неравнодушие местной общины. "Киевавтодор" и "Киевпасстранс" обязаны обеспечить уборку территорий и объектов транспортной инфраструктуры: остановок общественного транспорта, проезжей части улиц и проспектов, переходов, находящихся у них на балансе.

– Предусмотрены ли штрафы за горы мусора?

– В столице работает около сотни инспекторов по благоустройству. Их работа – контроль за соблюдением порядка. Сумма штрафа за нарушение благоустройства для юридических лиц сегодня составляет от 850 до 1700 гривен, для физических лиц – от 340 до 1360 гривен. Но я убежден, что наказание должно быть более строгим. Штрафы необходимо повышать.

"В Александровской больнице созданы условия и оказываются услуги мирового уровня"

– На днях вы инспектировали Александровскую больницу. Что там нового?

– В нескольких отделениях больницы сделали капитальный ремонт. Отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических больных. Установили там новое оборудование для послеоперационного наблюдения и сопровождения пациентов. Также отремонтировали отделения цереброваскулярной патологии с палатой интенсивной терапии, отделение реанимации для нейрохирургических больных.

Также в больнице открыли отделение паллиативной помощи на 10 коек. Это уже третье такое отделение в столице, где могут получить квалифицированный уход неизлечимо больные пациенты. Завершили в Александровской больнице капремонт и дооснащение отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии с операционным блоком для открытых оперативных вмешательств на сердце и палатами интенсивной терапии. Открыли новую операционную, оборудованную сверхсовременным операционным столом, аппаратами искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, мониторным комплексом.

– И что это даст пациентам?

– Мы сделали все, чтобы пациенты, которые попадают в больницу, могли пройти комплексное обследование, получить необходимую помощь и курс реабилитации. Все в одном месте. Мы закупили много оборудования. Современного и дорогого. Это оборудование позволяет оперативно поставить диагноз и спасти жизнь. Комплексные меры, которые осуществили в больнице, дают возможность оказывать медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам.

– А если взять в целом? Что запланировано в медицинской сфере на этот год?

– Мы планируем начать строительство больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой медицинской помощи на правом берегу. Всего в бюджете на медицину заложено почти 11 миллиардов гривен. Большую часть этих денег направим на реконструкцию существующих больниц и отделений в них. А также – на закупку крайне необходимого медицинского оборудования.

"Чемпионат мира по мини-футболу может пройти в Киеве"

– В СМИ пишут, что чемпионат мира по мини-футболу может пройти в Киеве. Насколько это реальные планы?

– Вполне реальные. Я недавно встречался с руководителями всемирной федерации мини-футбола, и мы обсуждали возможность проведения чемпионата мира в Киеве в 2021 году. Именно заявка города Киева попала в финальный этап отбора вместе с заявкой города Дакар из Сенегала. Окончательное голосование по городу-хозяину ЧМ исполнительный комитет чемпионата проведет 30 июня этого года.

– И какие вы назвали аргументы в пользу Киева?

– Киев – очень приветливый и красивый город. С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, проходит все больше масштабных мероприятий – культурных, спортивных. Мы обновляем инфраструктуру столицы. В частности, и спортивную – обустраиваем футбольные поля, открываем новые стадионы, спортивные школы, устанавливаем спортивные площадки в парках и зонах отдыха. Например, в конце прошлого года мы получили заключение экспертизы для создания в Гидропарке "Города Спорта" – детской академии по футболу на 200 мест. Там планируют впоследствии проводить масштабные футбольные соревнования. Для этого построят два стандартных футбольных поля, бейсбольное поле, рекреационный центр и крытый манеж для мини-футбольного поля. А репетицией чемпионата мира может стать турнир по мини-футболу на Кубок мэра Киева-2019 с участием команд из Великобритании, Швейцарии, Ирландии, Молдовы и Украины, который запланирован на 24–26 мая этого года.

– А есть ли у Киева опыт проведения подобных мероприятий?

– Летом 2018 года Киев принял чемпионат Европы по мини-футболу. Тогда 20 лучших сборных европейских стран и их болельщики смогли оценить качество проведения таких турниров в столице. По итогам турнира "Гидропарк-Арена" признан одним из лучших в Европе стационарных стадионов для массового любительского мини-футбола. А территорию Долобецкого острова и городской пляж "Венеция" – назвали лучшей рекреационной зоной, где происходили подобные мероприятия в европейских столицах. Самое удачное проведение Евро-2018 позволило Киеву подать заявку на проведение чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году. Также весной прошлого года в столице Украины состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА, по итогам проведения которого руководство УЕФА назвало киевский финал – одним из лучших по организации.

Юлия Власова

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