Выборы в Киеве: когда в столице будут голосовать за мэра и депутатов горсовета

Борьба за кресло городского главы в этом году будет непростой

Выборы мэра Киева и депутатов городского совета состоятся 25 октября 2020 года. Соответствующее решение в среду, 15 июля, приняла Верховная Рада на заседании.

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Голосование в парламенте прошло на фоне митинга представителей местного самоуправления под стенами Рады против изменений в Избирательный кодекс, которые касаются местных выборов. На акции протеста "засветился" и действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Протест касался предложений "слуг народа" ввести пропорциональную избирательную систему на местных выборах в громадах с количеством избирателей менее 90 тыс. и уменьшить порог до 75 тыс. избирателей для применения системы выборов городского главы в два тура (системы абсолютного большинства).

Вместе с тем отметим, что с 1 января в Украине залоги для выдвижения в местные советы подняли почти в 40 раз, если сравнить их с местной кампанией 2015 года. Новости "Сегодня" писали, что в Киеве будет рекордный размер залога для кандидата в мэры – более 4 миллионов гривен. Теперь, фактически, побороться за кресло мэра столицы будет дороже, чем за кресло президента. При этом в 2015 году кандидат в мэры Киева должен был заплатить за участие в выборах всего 104 тысячи гривен. Если партия будет выдвигать кандидатов в мэры Киева, Киевсовет и облсовет, то совокупно залог составит 11,3 миллиона гривен.

Напомним, что местные выборы в Киеве в этом году обещают быть непростыми. Так, о намерении выдвигаться на второй срок уже заявлял нынешний мэр Виталий Кличко. Однако с оговоркой, что пойдет на выборы с обновленной политсилой.

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Тем временем, партия "Слуга народа" с кандидатурой в мэры Киева пока что не определилась, однако при этом назывались такие кандидатуры, как нардепы Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, о намерении участвовать в борьбе за пост городского главы уже заявил и бывший мэр Киева Александр Омельченко, а также бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин. Не исключил выдвижения и шоумен и телеведущий Сергей Притула.

Также новости "Сегодня" писали, что в прошлом году активно обсуждался вопрос досрочных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета на фоне предложений обновить Закон "О столице Украины — городе-герое Киеве".

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