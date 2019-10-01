Выборы в Киеве: стали известны рекомендации профильного комитета Рады

/ Фото: Верховная Рада

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития во вторник, 1 октября, рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киев" №2143-3, который был подан группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко.

При этом еще три законопроекта по поводу местного самоуправления в Киеве, которые были поданы так же нардепами из "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Голоса", комитет рекомендовал отклонить.

Реклама

Ранее первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение выборов в Киеве весной, одновременно с местными выборами по всей Украине. По его словам, выборы в столице 8 декабря уже маловероятны, так как Рада не успевает рассмотреть соответствующие законопроекты.

Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко в устной форме обратился к парламенту с просьбой о роспуске Киеврады. При этом ни официального обращения, ни решения Рады по этому вопросу еще не было.

Новости "Сегодня" также ранее сообщали, что в Раде были зарегистрированы четыре законопроекта, касающиеся местного самоуправления в столице.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама