Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина главой ОГА. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе №233/2020 от 17 июня.

Представление Володина состоялось утром 18 июня.

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Напомним, ранее главой Киевской ОГА был Алексей Чернышов, который покинул эту должность в марте этого года. Володин был заместителем Чернышова.

В марте 2004 года Володин начал работу на государственной службе с должности главного специалиста отдела по вопросам налогообложения в Департаменте финансового законодательства Министерства юстиции Украины, где проработал до 2006 года на различных должностях.

С 2006 по 2010 год работал в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям, занимая должности от заместителя начальника юридического управления – начальника отдела финансового законодательства и развития рынков капитала до директора Юридического департамента Государственного агентства.

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В 2010 году Василий Володин стал заместителем генерального директора Государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания". В 2011-м – заместителем председателя наблюдательного совета ПАО "Украинский банк реконструкции и развития". С 2012 по 2019 годы занимал должность директора департамента правового обеспечения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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До назначения на должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Ранее в Харькове задержали двоих жителей Киева, которые пытались "продать" должности главы Харьковской областной государственной администрации и руководителя областного управления налоговой службы.

Кроме того, мы писали, что у мэра Киева Виталия Кличко появился новый советник. Также напомним, что Кабмин согласовал снятие Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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