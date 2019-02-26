А мост и ныне там: с ЧП на Шулявском путепроводе прошло два года, а ремонт опять обещают
Обещают разобрать и перекрыть для проезда в середине марта
Завтра исполнится ровно два года с момента масштабного ЧП на Шулявском путепроводе, когда от него отломились крупные куски бетона. Аварийный объект по-прежнему в ожидании реконструкции. Накануне "юбилея" "Сегодня" выяснила, как готовятся к строительству новой развязки.
Мусор и трубы
В последнее время пробок на путепроводе стало меньше — в конце января здесь подлатали огромные ямы, так что теперь транспорт проезжает быстрее.
"Вроде бы и жаловались, что ремонт асфальта шел под снегом и дождем, но результат нормальный. Меньше заторов, и не так страшно ехать, машину не бросает из стороны в сторону", — признается водитель одной из маршруток.
А вот крупногабаритный транспорт, несмотря на запреты, по-прежнему здесь курсирует: за пять минут мы увидели несколько фур, двигающихся в сторону ул. Дегтяревской. Под путепроводом очень грязно, а на железных подпорках бездомные устроили сушку одежды и постельного белья.
С разных сторон Шулявского путепровода красуются информационные щиты о проведении реконструкции развязки. Но основные работы кипят рядом с путепроводом, по четной стороне улицы недалеко от остановки общественного транспорта "Ул. Вадима Гетьмана". Экскаваторы роют ямы, а рабочие рассказывают, что укладывают трубы для подземных коммуникаций. Несмотря на работы и на аварийность конструкции, под путепроводом и возле него довольно часто ходят пешеходы. А рядышком даже расположился продавец с раскладкой и спокойно торгует трусами и носками.
"Зато конкурентов здесь нет", — говорит мужчина.
Для безопасности людей под мостом возле станции метро "Шулявская" обустроили специальный временный переход, через который можно добраться к подземному на пр-те Победы. Возле него тоже разрыты ямы, установлены оградительные конструкции, так что для пешеходов осталась лишь узенькая дорожка.
Переход. Все ограждено, для пешеходов оставили узкую дорожку. Фото: В. Лазебник
Опять ждем
В КГГА в очередной раз назвали новую дату: демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода начнется меньше чем через три недели — 15—16 марта, как раз в выходные. Пока сроки не переносятся, как это бывало ранее. Тогда должны перекрыть проезд для всех автомобилей и по мосту и, скорее всего, по проспекту Победы под ним.
"До этого времени для водителей будут презентованы схемы объездов этого участка", — говорят в КГГА.
Напомним, один из объездных путей пройдет через улицы Цедика, Нестерова, Гарматную и Выборгскую. Также до сих пор не решен вопрос сноса цеха завода "Большевик" на углу пр-та Победы и ул. Гетьмана, где будет новый съезд с развязки. Власти надеются урегулировать проблему параллельно с проведением работ. Напомним, цена реконструкции — 830 млн грн, а сроки ее выполнения неизвестны.
Роют. У моста прокладывают подземные коммуникации. Фото: В. Лазебник
Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.
Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.
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