А мост и ныне там: с ЧП на Шулявском путепроводе прошло два года, а ремонт опять обещают

Обещают разобрать и перекрыть для проезда в середине марта

Под путепроводом соорудили временный переход для безопасности пешеходов. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

А мост и ныне там: с ЧП на Шулявском путепроводе прошло два года, а ремонт опять обещают Наталья Мамчур , Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/547/41a/5c754741aaf1f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/547/41a/5c754741aaf1f.png 2019-02-26T17:13:00+02:00 Транспорт Обещают разобрать и перекрыть для проезда в середине марта

Завтра исполнится ровно два года с момента масштабного ЧП на Шулявском путепроводе, когда от него отломились крупные куски бетона. Аварийный объект по-прежнему в ожидании реконструкции. Накануне "юбилея" "Сегодня" выяснила, как готовятся к строительству новой развязки.

Мусор и трубы

В последнее время пробок на путепроводе стало меньше — в конце января здесь подлатали огромные ямы, так что теперь транспорт проезжает быстрее.

"Вроде бы и жаловались, что ремонт асфальта шел под снегом и дождем, но результат нормальный. Меньше заторов, и не так страшно ехать, машину не бросает из стороны в сторону", — признается водитель одной из маршруток.

А вот крупногабаритный транспорт, несмотря на запреты, по-прежнему здесь курсирует: за пять минут мы увидели несколько фур, двигающихся в сторону ул. Дегтяревской. Под путепроводом очень грязно, а на железных подпорках бездомные устроили сушку одежды и постельного белья.

С разных сторон Шулявского путепровода красуются информационные щиты о проведении реконструкции развязки. Но основные работы кипят рядом с путепроводом, по четной стороне улицы недалеко от остановки общественного транспорта "Ул. Вадима Гетьмана". Экскаваторы роют ямы, а рабочие рассказывают, что укладывают трубы для подземных коммуникаций. Несмотря на работы и на аварийность конструкции, под путепроводом и возле него довольно часто ходят пешеходы. А рядышком даже расположился продавец с раскладкой и спокойно торгует трусами и носками.

"Зато конкурентов здесь нет", — говорит мужчина.

Для безопасности людей под мостом возле станции метро "Шулявская" обустроили специальный временный переход, через который можно добраться к подземному на пр-те Победы. Возле него тоже разрыты ямы, установлены оградительные конструкции, так что для пешеходов осталась лишь узенькая дорожка.

Переход. Все ограждено, для пешеходов оставили узкую дорожку. Фото: В. Лазебник

Опять ждем

В КГГА в очередной раз назвали новую дату: демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода начнется меньше чем через три недели — 15—16 марта, как раз в выходные. Пока сроки не переносятся, как это бывало ранее. Тогда должны перекрыть проезд для всех автомобилей и по мосту и, скорее всего, по проспекту Победы под ним.

"До этого времени для водителей будут презентованы схемы объездов этого участка", — говорят в КГГА.

Напомним, один из объездных путей пройдет через улицы Цедика, Нестерова, Гарматную и Выборгскую. Также до сих пор не решен вопрос сноса цеха завода "Большевик" на углу пр-та Победы и ул. Гетьмана, где будет новый съезд с развязки. Власти надеются урегулировать проблему параллельно с проведением работ. Напомним, цена реконструкции — 830 млн грн, а сроки ее выполнения неизвестны.

Роют. У моста прокладывают подземные коммуникации. Фото: В. Лазебник

Ранее мы писали, как печально известный Шулявский путепровод снова оказался в центре внимания. Столичные водители начали массово жаловаться на гигантские ямы на проезжей части, из-за которых возникают аварии и огромные пробки. Жители шутят, что путепровод сам рассыплется еще до того, как его начнут демонтировать в рамках реконструкции. Реакция властей на критику последовала – в асфальте начали латать дыры.

Как только соцсети заполнились фото с ямами на путепроводе, здесь тут же начали противоаварийный ремонт асфальта.

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