Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Аэропорт "Киев" в Жулянах с 12 сентября снова будет принимать рейсы

11 сентября, 14:57

Александр Марущак

В четверг аэропорт заработает в обычном режиме и примет своих пассажиров

/ Фото: Анатолий Бойко

В четверг, 12 сентября, утром, в 9:00 снова заработает аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.

Напомним, его закрыли 2 сентября для ремонта взлетно-посадочной полосы. В аэропорту говорят, что все ремонтные работы закончены, они обошлись в 33 миллиона гривен.

Реклама

В четверг аэропорт заработает в обычном режиме и примет своих пассажиров.

В тренде
Как Кличко увольняли с должности главы КГГА: все подробности

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопасностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев аэропорт Жуляны

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видео
В Киеве митингующие заблокировали проезд на проспекте Науки: видеоПроисшествия
Месть за непроданный жетон: в Киеве мужчина
Месть за непроданный жетон: в Киеве мужчина "заминировал" станцию метроПроисшествия
Киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетом
Киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетомТранспорт
Порочный круг, или На что потратить 120 миллиардов
Порочный круг, или На что потратить 120 миллиардовТранспорт
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видео
Женщины устроили драку в киевской маршрутке: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...