Аэропорт "Киев" в Жулянах с 12 сентября снова будет принимать рейсы

В четверг аэропорт заработает в обычном режиме и примет своих пассажиров

/ Фото: Анатолий Бойко

В четверг, 12 сентября, утром, в 9:00 снова заработает аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Игоря Сикорского.

Напомним, его закрыли 2 сентября для ремонта взлетно-посадочной полосы. В аэропорту говорят, что все ремонтные работы закончены, они обошлись в 33 миллиона гривен.

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В четверг аэропорт заработает в обычном режиме и примет своих пассажиров.

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Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопасностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

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