Аэропорт "Киев" в Жулянах закроют на 10 дней: названа причина

Аэропорт не будет работать со 2 по 12 сентября

Фото: Анатолий Бойко

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского на 10 дней прекратит свою работу из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

"Авиакомпании мы заранее предупреждаем о таких планах, как минимум за полгода, и они готовы к таким вариантам. Также и пассажиров известим, что с 2 по 12 сентября аэропорт "Киев" не будет работать. Причина – износ покрытия на взлетно-посадочной полосе. Дело в том, что в Жулянах не бетонное, а асфальтное покрытие и в 2017 году мы сделали только на 30%, а сейчас нужно отремонтировать все остальное. Также будут отремонтированы рулежные дорожки", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе аэропорта "Киев".

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопастностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

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