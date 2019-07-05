Atlas Weekend в Киеве: как будет работать метро

Метро продлит свою работу на час во вторник, 9 июля, и в пятницу, 12 июля.

Фото из архивов "Сегодня".

В Киеве в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend, который состоится на ВДНХ с 9 по 14 июля, столичная подземка будет два дня работать на час дольше. Об этом пресс-служба метрополитена сообщила на своей странице в Facebook.

Так, метро продлит свою работу на час во вторник, 9 июля, и в пятницу, 12 июля.

Напомним, что одного из хедлайнеров киевского фестиваля Atlas Weekend 2019, известного американского рэпера A$AP Rocky арестовали в Швеции по подозрению в нападении. Отметим, что первым хедлайнером музыкального события стал американский дуэт The Chainsmokers, а вторым – американская группа Black Eyed Peas. Также среди самых ожидаемых артистов заявлен и британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher), получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis. Также на днях стало известно, что одним из хедлайнеров события станет София Ротару.

Также новости "Сегодня" публиковали полное расписание выступлений на фестивале.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Atlas Weekend в Киеве: как будет работать метро". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"