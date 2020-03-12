Автофиксация нарушений ПДД: что изменится для киевских водителей с 1 мая

В столице есть 20 камер автофиксации, еще 30 установят по области

В Киеве с 1 мая запустят в штатном режиме систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Ее работу в четверг, 12 марта, презентовало Министерство внутренних дел.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, на данный момент в столице установлены 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД, до 1 мая еще 30 камер автофиксации установят в Киевской области.

"Эти камеры установлены не где угодно, а именно в местах, где по статистике гибло и травмировалось больше всего наших граждан", – сказал Геращенко на презентации, показав работающую в тестовом режиме камеру на Южном мосту в столице.

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"Камера фиксирует превышение скорости. После этого патрульный полицейский фиксирует на компьютере номер автомобиля. После совпадения номера с его маркой выписывается административный протокол, который по почте отправляют нарушившему лицу. Если за рулем был не владелец автомобиля, он может сообщить человеку, которому он доверил авто, чтобы тот уплатил административный штраф", – объяснил работу системы Геращенко.

В будущем уведомления о нарушениях будут приходить водителям прямо на телефон, в приложении "Дiя". Вот как работает система:

Таким образом, с 1 мая каждый нарушитель уже будет получать сообщения о штрафе (водители называют их "письмами счастья").

Ранее Киеврада проголосовала за государственно-частное партнерство в реализации проекта по внедрению в столице автоматической системы фиксации нарушений Правил дорожного движения . На момент подачи инициативы стоимость проекта составила около 24 млн долларов США.

А знаете ли вы, какой вид нарушений сейчас самый популярный в Киеве? Об этом смотрите в сюжете:

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