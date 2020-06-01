Автофиксация нарушений ПДД в Киеве: где установлены камеры

В столице работают 20 камер, в области - 25 камер

В Украине с 1 июня начала работать система видеофиксации нарушений ПДД.

Так, в Киеве были установлены 20 камер по адресам:

улица Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Маяковского, 56

проспект Маяковского, 65

бульвар Дружбы народов, 27

бульвар Дружбы народов, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении Киева

Столичное шоссе, 58 в направлени Обухова

Харьковская площадь/проспект Бажана

Харьковская площадь/проспект Бажана.

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В Киевской области заработали 25 камер.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

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Напомним, что еще пять камер будут установлены во Львовской области.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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Смотрите в сюжете, как работает система:

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