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Автофиксация нарушений ПДД в Киеве: где установлены камеры

1 июня, 09:24

Наталья Руда Наталья Руда

В столице работают 20 камер, в области - 25 камер

В Украине с 1 июня начала работать система видеофиксации нарушений ПДД.

Так, в Киеве были установлены 20 камер по адресам:

  • улица Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в направлении правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Маяковского, 56
  • проспект Маяковского, 65
  • бульвар Дружбы народов, 27
  • бульвар Дружбы народов, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева
  • Столичное шоссе, 58 в направлени Обухова
  • Харьковская площадь/проспект Бажана
  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

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В Киевской области заработали 25 камер.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

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Напомним, что еще пять камер будут установлены во Львовской области.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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Смотрите в сюжете, как работает система:

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Киев ПДД видеофиксация

Источник: Сегодня

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