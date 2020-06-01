Автофиксация нарушений ПДД в Киеве: где установлены камеры

В Украине с 1 июня начала работать система видеофиксации нарушений ПДД.
Так, в Киеве были установлены 20 камер по адресам:
- улица Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальной
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в направлении правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Маяковского, 56
- проспект Маяковского, 65
- бульвар Дружбы народов, 27
- бульвар Дружбы народов, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении Киева
- Столичное шоссе, 58 в направлени Обухова
- Харьковская площадь/проспект Бажана
- Харьковская площадь/проспект Бажана.
В Киевской области заработали 25 камер.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.
Напомним, что еще пять камер будут установлены во Львовской области.
Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.
Смотрите в сюжете, как работает система:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк