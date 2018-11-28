Автохамы в Киеве паркуются на полосе общественного транспорта

На улице Шота Руставели в Киеве, одной из самых загруженных транспортом, не только выделили полосу для общественного транспорта, но и отделили ее делиниаторами – специальными столбиками. Однако по традиции столичные автохамы уже успели испортить хорошее начинание, полностью заблокировав полосу автомобилями.

В качестве эксперимента делиниаторы на Шота Руставели установили еще на прошлой неделе. Однако не успели пассажиры гортранспорта ощутить преимущества выделенной полосы, как она практически наглухо оказалась запаркована автомобилями, а расстояние между машинами и столбиками составило менее одного метра. Из-за этого троллейбусы и маршрутки вынуждены двигаться в соседней полосе с общим потоком транспорта. В департаменте транспорта КГГА "Сегодня" проблему подтвердили и сообщили, что еще не все работы на объекте закончены.

"Вчера начали убирать разметку парковки, которая находится на выделенной полосе, чтобы водители там больше не оставляли авто. Однако из-за погодных условий есть сложности. На морозе нанесенная краска крепко въедается в асфальт. Также пока там еще не убраны мусорные баки", – рассказали в КГГА.

К борьбе с нарушителями парковки на Шота Руставели намерены подключать полицию.

"Будут просить водителей, чтобы они освободили полосу, либо же эвакуировать машины", – отметили власти.

Мнения горожан о столбиках разделились. "Самое нелепое решение, которое может быть. Еще бы сетку поставили", – написал киевлянин Леонид Гавижа. "Все правильно. Для наших "культурных" водителей нужно вообще ставить метровые блоки из армированного бетона", – уверен горожанин Дмитрий Нелепа.

В будущем такую выделенную полосу намерены сделать и на бульваре Леси Украинки. Только вместо столбиков тут хотят установить низкие дорожные бордюры.

"Следующий шаг – изучение динамики пропускной способности и эффективности различных видов разделительных барьеров и выбор лучшего", – сообщил директор департамента транспорта КГГА Сергей Симонов.

В департаменте также отметили, что одной полосой общественного транспорта на бульваре смогут воспользоваться 30 тыс. пассажиров в день. Это столько же, сколько и три полосы для автомобилей на этом же участке. Отделят спецбарьерами полосу и на бульваре Тараса Шевченко.

Напомним, на Подоле в Киеве "герой" парковки на два часа перекрыл движение трамваев. Разозленные пассажиры отломали у Toyota зеркало и передвинули машину. Инцидент произошел на улице Нижний Вал.