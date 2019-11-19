Бесхозные автомобили в Киеве хотят демонтировать и продавать: все подробности

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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Депутаты Киеврады хотят ужесточить борьбу с брошенными автомобилями, которые годами стоят на обочинах столичных улиц и во дворах жилых домов. Сайт "Сегодня" узнавал, что именно хотят изменить.

По словам Александра Пабата, депутата Киеврады, автора проекта решения №1401 (Об упорядочении ситуации с бесхозными транспортными средствами в г. Киеве), который был проголосован Киеврадой в первом чтении, до этого в городе бесхозными автомобилями никто вплотную не занимался. Полиция кивала на коммунальщиков, а те – на полицию, мол, нет четкого и эффективного механизма по наведению порядка с брошенными авто.

"Проектом решения предусмотрено, что выявлять бесхозные авто должны сотрудники полиции, и разобраться есть ли на автомобиле номерной знак. Сотрудник полиции, например, если это участковый, может попытаться выйти на собственника авто самостоятельно. Если это по каким-то причинам невозможно сделать длительное время, то вызывается эвакуатор и машину отвозят на штраф-площадку полиции, где автомобиль должен храниться три месяца, пока ищут его хозяина. Если он не находится, то автомобиль готовится и выставляется на продажу. После продажи автомобиля открывается специальный счет и вырученные деньги хранятся на нем три года. Если собственник машины не найдется и за это время – деньги переводятся в бюджет города", – поясняет Александр Пабат, депутат Киеврады.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Чтобы этот механизм заработал в полную силу, городские чиновники должны разработать положение о демонтаже бесхозных автомобилей без номерных знаков и этот документ должны утвердить на сессии Киеврады.

Пабат говорит, что брошенные авто делятся на три категории. Первая – это брошенные легковушки, которые годами стоят во дворах и на улицах города, с пробитыми колесами и выбитыми окнами. Ко второй категории относятся брошенные автомобили, которые используют как склад возле дома или в них живут сами собственники. И третья – это брошенные авто, которые используют как точки для продажи, возле рынков, без каких-либо номерных знаков.

"Демонтаж таких авто выборочно происходит и сейчас. Например, когда бесхозные авто стоят на проезжей части, мешают укладке асфальта или ремонту улицы. Мой проект решения предусматривает, чтобы совместно с коммунальным предприятием, например, "Киевблагоустройство", и полицией мы отработали четкий механизм совместной работы по демонтажу таких авто", – добавляет Пабат.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"На данный момент даны поручения ответственным лицам разработать положение к этому проекту решения. Прежде всего нужно усилить контроль за брошенными авто со стороны полиции. Сейчас мы думаем, как это правильно сделать. Возможно, эту проблему получится урегулировать внесением изменений в правила благоустройства города. И отрабатывать эту проблему совместно с правоохранительными органами. Поскольку брошенные автомобили – это чья-то собственность", – рассказывает сайту "Сегодня" Тарас Панчий, начальник управления контроля за благоустройством КГГА.

"У нас, на улице Анны Ахматовой, больше года стоит брошенный большой грузовик, недалеко от пересечения с проспектом Григоренко. В кабине ночуют бездомные, и я не исключаю, что они залезают в кузов – там много места. Автомобиль ржавый, разрисован и никому нет дела до него. Он уже больше года припаркован на полосе движения, где должны ездить только маршрутки! И полиция этого не замечает!" – рассказывает жительница Позняков Ольга Кравчук.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Киевляне до сих пор вспоминают страшный случай, когда в багажнике старой "Волги", которая стояла заброшенной на улице Чернобыльской, прогремел взрыв. Тогда четверо детей получили серьезные ранения. Сразу же чиновники заявили, что наведут порядок с заброшенными авто, но с лета 2018 года, увы, ничего кардинально не поменялось. Например, журналисты сайта "Сегодня" приложили много усилий чтобы чиновники убрали брошенное авто, которое почти год простояло у обочины на улице Борщаговской, в районе Индустриального моста.

Чиновники говорят, что должен быть отработан процесс демонтажа таких автомобилей и внесены изменения в Административный кодекс, касательно штрафов. Кроме того, необходимо упростить процесс составления административного протокола за такое нарушение.

"Проблема брошенных и ничейных автомобилей – очень актуальна для Киева. Сейчас, по нашим данным, на территории города стоят бесхозными более 600 брошенных автомобилей. А это очень опасно. В этих машинах живут бездомные, складируется мусор, разводится антисанитария. И все это небезопасно для жителей близлежащих домов и прохожих", – добавляет Панчий.

Впрочем, их количество гораздо больше. Только прогулявшись по столичным Познякам, мы за 15 минут прогулки насчитали до десятка брошенных авто вдоль дорог, на зеленых зонах и под путепроводами.

Напомним, после ЧП с брошенным авто в столице бесхозные машины начали убирать с улиц Львова.

Также мы писали, что в Украине на стоянке нашли заброшенный спорткар BMW.

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