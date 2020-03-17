Без метро: сколько завтра будет стоить такси, и как будут ходить маршрутки

Жители мегаполисов прикидывают - как теперь добираться на работу и обратно

Уже завтра жителям городов, в которых закрывается метро, придется добираться на работу другими видами общественного транспорта.

"Сегодня" проверили, готовы ли водители и пассажиры к выполнению условий от Минздрава, а также узнавали – сколько может завтра стоить такси.

На остановках общественного транспорта во вторник "Сегодня" увидели водителей больше, чем пассажиров.

"Если раньше перевозили где-то 120 человек за три рейса, то на сегодняшнее утро 37 человек перевез", – говорит водитель Александр Балабан.

И уже сегодня половина водителей не вышла на этот маршрут. Кто-то не смог добраться на работу, потому что живет по Киеву, другие – не хотят работать за небольшие деньги.

"За два круга пиковых у меня получилось 320 гривен. А в обычные дни – гривен 700-800", – говорит водитель одной из маршруток.

Завтра в маршрутках должно быть не более 10 пассажиров в салоне. Ограничения – на время карантина. Поэтому некоторые перевозчики временно отойдут от дел.

"На данный момент маршрут вообще, наверное, будем закрывать", – говорит водитель Александр Балабан.

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Некоторые водители говорят: соблюдать правила перевозки по 10 пассажиров они не будут, потому что это не выгодно.

"Не выгодно работать вообще, 30 литров дизтоплива залить – это надо где-то гривен 800", – говорит один из маршрутчиков.

Некоторые пассажиры говорят – чтобы сэкономить время, сядут в маршрутку, даже если там уже будет 10 человек.

"Буду, потому что надо ехать, а какая разница? А если их там 11 человек, так что – теперь не ехать?" – говорит одна пассажирка.

"Наверное, сяду. Не паниковать главное, чтобы не создавать панику в маршрутке", – говорит еще одна женщина.

Но за такую ​​безответственность и пассажиров, и водителей будут наказывать.

"В дальнейшем, если не будут слушаться водителя, водитель имеет право вызвать полицию. Она будет реагировать на такие случаи. Полиция обещает

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обеспечить в топ-местах посадки патрульных, для того чтобы обеспечить правопорядок", – сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

За нарушение порядка предусмотрен штраф – от 17 тыс. до 51 тыс. грн. Возможен и арест – на срок от шести месяцев до трех лет.

С закрытием подземки ситуация ухудшится. Альтеративой является такси.

"Цены никто не поднимает. Тарифы стандартные. Какие были, такие на сегодняшний день и остались. В среднем это 10 грн. за километр", – говорит киевский таксист.

При этом у частных таксистов цены могут расти.

"Они всегда цену держали частники", – говорит еще один таксист.

Чтобы помочь соседям и коллегам добраться на работу, неравнодушные с личным авто предлагают бесплатно довезти до места назначения. Так, ведущий телеканала "Украина24" Сергей Никифоров уже завтра подвезет четырех коллег на работу.

"Я не представляю себя на месте этих людей, которые пользуются метро и общественным транспортом, и вдруг – это отменяют. Поэтому я решил помочь, чем могу", – сказал ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

Уже завтра команда "Сегодня" покажет, как в условиях транспортного коллапса киевляне добирались до работы из разных районов столицы.

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