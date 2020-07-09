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Большой ремонт дорог: где в Киеве заменят асфальт и обустроят велодорожки

9 июля, 17:21

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Возле школ появятся «лежачие полицейские», а для слабовидящих дороги оборудуют тактильной плиткой

В столице дорожники до конца года планируют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту проспектов Степана Бандеры и Любомира Гузара, ул. Борщаговской, Подольского мостового перехода, Шулявского и Борщаговского путепроводов, комплекса путепроводов на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, ул. Богатырской и просп. Оболонского, пешеходных мостов возле ул. Николая Василенко и кинотеатра "Лейпциг", сообщает КГГА.

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Также заменят асфальт на улицах Гринченко, Бориса Гмыри, Братиславской, Пуховской, Оболонской, Якуба Колоса, Ивана Франко и просп. Рокоссовского. До конца года планируется обустроить велополосы на проспектах Любомира Гузара и Степана Бандеры, ул. Ивана Франко, Городецкого, Бастионной и других.

Для пешеходов, – особенно самых маленьких, – дороги обещают сделать более безопасными.

"Чтобы родители со спокойной душой отправляли детей в школу, в рамках подготовки к новому учебному году 2020-2021 реализуем программу "Безопасная дорога в школу". 195 учебных заведений в рамках этой программы станут более безопасными с точки зрения дорожно-транспортной инфраструктуры – около них будут установлены средства принудительного снижения скорости, островки безопасности, отремонтировано асфальтовое покрытие, восстановлена ​​дорожная разметка, заменены дорожные знаки, появится тактильная плитка для слабовидящих. На конец июня работы завершены уже около 76 учебных заведений, 43 – в настоящее время в работе", – сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Проще перейти дорогу теперь можно на 13 улицах Киева, где на протяжении последних трех лет были обустроены островки безопасности. Вскоре будут завершены работы на углу ул. Академика Ефремова и пер. Осеннего в Святошинском районе.

Также в КГГА отчитались о завершенных дорожных работах. Дорожники выполнили реконструкцию и капитальный ремонт пяти улиц – Покровской, Пушкинской, Туполева, Никольско-Ботаничнoй и Академика Заболотного. Поменяли асфальт на 33 улицах и 10 путепроводах. В порядок привели улицы Золотоворотскую, Тростянецкую, Радунскую, Березняковскую, Архипенко, Бастионную, Шота Руставели, Краснопольскую, Генерала Наумова, Инженерную и Мира.

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Уделили внимание и дорожкам для велосипедистов: они появились на Пушкинской, Рейтарской, Золотоворотской, Заболотного, Ярославовом Валу, Туполева, Вячеслава Липинского, Ольгинской, Заньковецкой, Владимирском переулке, бульваре Тараса Шевченко и проспекте Палладина. Также завершаются работы по устройству велосъезда с моста Метро на Набережное шоссе. Для удобства велосипедистов создают велопарковки возле станций метро, ​​парков и учреждений города.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что до 10 августа в столице планируют полностью восстановить движение по развязке на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Ранее сообщалось об аварийном состоянии моста Патона.

Кроме того, новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

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