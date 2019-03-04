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Большой ремонт: в Киеве планируют реконструировать трамвайные пути на Подоле

Сегодня, 13:43

Реконструкцию хотят провести за три года и 259 миллионов

Фото: Григорий Салай
Большой ремонт: в Киеве планируют реконструировать трамвайные пути на Подоле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg Транспорт Реконструкцию хотят провести за три года и 259 миллионов

На Подоле планируют провести масштабную реконструкцию трамвайных путей, которая будет длиться около трех лет, сообщает "Вечерний Киев".

Согласно информации из тендера, который опубликован на сайте системы ProZorro, комплексная реконструкция запланирована на трамвайных линиях и остановке "Контрактовая площадь" в пределах улиц Константиновской, Межигорской и Верхнего Вала. Заказчиком является коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Также будущий подрядчик должен провести ремонт подземного пешеходного перехода на улице Спасской, установить новую трубопроводную систему, стоки и электроопоры. Начнется аукцион уже 7 мая.

После определения победителя, подрядчик должен выполнить все ремонтные работы до конца декабря 2022 года. Потратить на все собираются около 259 миллионов гривен.

Напомним, недавно в Киеве кардинально обновили станцию "Вацлава Гавела" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Ее уже "проинспектировали" столичные чиновники и обычные киевляне. Первые остались довольны капремонтом, а вторые — не очень. "Сегодня" узнала, что еще будут ремонтировать.

Ранее мы писали, что в Киеве появились новые именные трамваи.Один из вагонов посвящен хореографу Лифарю, а второй – композитору Билашу.

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Тег Киев, трамвай, реконструкция, подол, киевпастранс

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