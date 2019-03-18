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"Будет настоящий армагеддон": первый день без Шулявского моста

Сегодня, 09:22

Работы по демонтажу конструкций моста будут проводиться в ночное время

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
"Будет настоящий армагеддон": первый день без Шулявского моста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f45/d6e/5c8f45d6ed1e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f45/d6e/5c8f45d6ed1e1.jpg Транспорт Работы по демонтажу конструкций моста будут проводиться в ночное время

Движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.

Так, движение перекрыли в ночь с субботы на воскресенье, а уже вчера днем на нем начала работать спецтехника. Рабочие снимали контактную троллейбусную сеть, демонтировали электрические опоры, снимали асфальт с дорожного полотна со стороны улицы Гетьмана. 

"Начнем разбирать мост уже завтра. Первыми снимем карнизные боковые блоки, один из которых упал в феврале 2017 года. Работать будем в ночное время. Мы планируем уже до апреля разобрать мост и начать строительство нового", — рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Вчера ночью закрыли выход из подземного перехода на проспекте Победы в сторону завода "Большевик", чтобы люди не ходили под аварийным мостом. Выход из перехода заварили металлической решеткой красного цвета.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

А вот с противоположной стороны проспекта люди смогут свободно ходить под мостом — от перехода к станции метро. Правда, тут в некоторых местах еще не успели убрать крутые бетонные ступени, и теперь людям очень неудобно ходить.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Объездные пути уже работают. Мы проехали в маршрутке №421 отрезок от ул. Гетьмана до Довженка буквально за пять минут. Дольше всего ждали зеленый сигнал светофора, чтобы пересечь проспект Победы. Но это в выходной день, что тут будет в будний день в часы пик, представлять не хочется. Проехались мы и по узким улицам Цедика и Нестерова (теперь они односторонние) на проспект Победы. На них так и не успели залатать колдобины в асфальте. Чтобы проехать под светофором через проспект Победы и свернуть на Гарматную, теряем еще более 20 минут. Из окна маршрутки видно вереницу авто, которая начиналась от станции метро "Святошино". 

"Нужно готовиться к потраченным нервам, ведь завтра на этом участке будет настоящий армагеддон. Все будут утром пытаться прорваться в центр города и стоять на этих светофорах в районе Шулявки", - говорит таксист Василий Ильяшенко.

Напомним, Киев утром 18 марта сковали многокилометровые пробки, а проспект Победы замер из-за закрытого Шулявского моста.

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Тег транспорт, Киев, шулявский мост

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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