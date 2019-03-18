"Будет настоящий армагеддон": первый день без Шулявского моста
Работы по демонтажу конструкций моста будут проводиться в ночное время
Движение по Шулявскому мосту окончательно закрыли, а сам путепровод начали разбирать. "Сегодня" побывали на месте работ и выяснили, как проходит ремонт и что происходит с движением транспорта.
Так, движение перекрыли в ночь с субботы на воскресенье, а уже вчера днем на нем начала работать спецтехника. Рабочие снимали контактную троллейбусную сеть, демонтировали электрические опоры, снимали асфальт с дорожного полотна со стороны улицы Гетьмана.
"Начнем разбирать мост уже завтра. Первыми снимем карнизные боковые блоки, один из которых упал в феврале 2017 года. Работать будем в ночное время. Мы планируем уже до апреля разобрать мост и начать строительство нового", — рассказал "Сегодня" Александр Здольник, главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".
Вчера ночью закрыли выход из подземного перехода на проспекте Победы в сторону завода "Большевик", чтобы люди не ходили под аварийным мостом. Выход из перехода заварили металлической решеткой красного цвета.
А вот с противоположной стороны проспекта люди смогут свободно ходить под мостом — от перехода к станции метро. Правда, тут в некоторых местах еще не успели убрать крутые бетонные ступени, и теперь людям очень неудобно ходить.
Объездные пути уже работают. Мы проехали в маршрутке №421 отрезок от ул. Гетьмана до Довженка буквально за пять минут. Дольше всего ждали зеленый сигнал светофора, чтобы пересечь проспект Победы. Но это в выходной день, что тут будет в будний день в часы пик, представлять не хочется. Проехались мы и по узким улицам Цедика и Нестерова (теперь они односторонние) на проспект Победы. На них так и не успели залатать колдобины в асфальте. Чтобы проехать под светофором через проспект Победы и свернуть на Гарматную, теряем еще более 20 минут. Из окна маршрутки видно вереницу авто, которая начиналась от станции метро "Святошино".
"Нужно готовиться к потраченным нервам, ведь завтра на этом участке будет настоящий армагеддон. Все будут утром пытаться прорваться в центр города и стоять на этих светофорах в районе Шулявки", - говорит таксист Василий Ильяшенко.
Напомним, Киев утром 18 марта сковали многокилометровые пробки, а проспект Победы замер из-за закрытого Шулявского моста.
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