Будни Бюро находок в киевском метро: приносят детские коляски и сумки с деньгами

На станции метро Нивки хранят десятки ноутбуков и телефонов, потерянных киевлянами и не только

Ноутбуки, телефоны, а еще самокаты, зонтики, шляпки и пляжные коврики. Это далеко не полный перечень вещей, оставленных в метро. В Бюро находок, на "Нивках" все эти вещи хранят. И возвращают владельцам. Новости "Сегодня" выяснили, как это происходит, и что необычное находили в метро.

Столичная подземка. Все куда-то спешат, суетятся. И нередко забывают личные вещи. Любовь признается: в метро оставила уже не одну перчатку. Хотя вещь и не дорогая, но как память дорога:

"У меня одна перчатка осталась. Это вязал мой свекор. А вторую так и не нашла", – говорит она.

Если вы вдруг что-то потеряли – стоит обратиться в Бюро находок. Оно расположен у входа на станцию метро "Нивки". Там нас встречает Тамара. Уверяет: вещи в подземке люди забывают часто. А еще чаще приносят сюда. Целый шкаф переполнен находками:

"Здесь и блендеры, и обувь спортивная. Здесь у нас находятся телефоны. Много очень рюкзаков с вещами, с инструментами", – рассказывает женщина.

Чего здесь только нет. Есть и ноутбуки, а также раскладушка. Наиболее необычная находка на сегодня это, кажется, детская коляска. Нашли ее на станции метро "Харьковская". Мать оплатила проезд, взяла ребенка, прошла через турникет. А коляска осталась на станции.

А однажды пенсионер принес сумку с деньгами. Правда, не знал, что там – более 120 тысяч гривен.

"Когда это вытряхнули из сумки, мужчине стало плохо. Он развернулся и пошел домой", – рассказывает Тамара Колч, старший кладовщик Бюро находок.

Все потерянное сохраняется в Бюро полгода. Один день здесь стоит 10 гривен. Чтобы забрать, нужно тщательно вещь описать. Если владелец так и не найдется, что делать с находкой решает специальная комиссия.

Как мы сообщали ранее, теперь киевляне могут найти потерянные вещи с помощью контакт-центра 1551, который присоединился к онлайн-проекту "Бюро находок".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама