Будущее аэропорта "Киев": расширят и достроят

Аэропорт "Киев" расширят еще в два раза

Фото: Анатолий Бойко

Аэропорту "Киев" не хватает места. Находясь в черте города, он имеет ограниченные возможности расширяться и принимать больше рейсов. Аэродром здесь построили еще в 1924 году, когда его территория была за Киевом, возле села Жуляны. Но столица разрослась и поглотила поселок вместе с аэропортом, а вокруг выросли высотки.

Сегодня аэропорт "Киев" второй по пассажиропотоку в стране. Хотя здесь всего одна полоса и три терминала, сюда летает 43 авиакомпании. В 2018 году "Жуляны" приняли 2,8 млн пассажиров – это 25% от всего пассажиропотока страны. А в этом году аэропорт планирует нарастить пассажиропоток до 3 млн пассажиров.

23 мая 2019-го аэропорт "Киев" расширился. К терминалу "А" достроили новое крыло. Теперь вместо 520 пассажиров в час, он может принимать в два раза больше – 1040 человек.

Что появилось в терминале "А"

Терминал "А" открыли перед чемпионатом по футболу Евро-2012. Его площадь составляла 14 200 кв. м. После пристройки нового крыла его площадь увеличилась до 23 700 кв. м. Это значит, что будет меньше очередей, а таможенный и паспортный контроль будет проходить быстрее. Руководство аэропорта рассчитывает, что увеличение терминальных площадей сократит прохождение пассажиром всех процедур с 50-60 до 25-30 минут.



































На первом этаже нового крыла разместили 18 дополнительных стоек регистрации и девять пунктов контроля на авиабезопасность. На втором этаже – 18 стоек погранконтроля. В зоне вылета находятся магазины DUTY FREE, несколько ресторанов, кафе и сувенирных магазинов. Но пока не все магазины открылись.

На привокзальной площади перед новым крылом Терминала "А" открыли новый паркинг. На нем могут разместиться 135 автомобилей.

"У нас много рейсов отравляются одновременно. Из-за этого аэропорт был переполнен, были большие очереди. С этого момента наши пассажиры получат больше комфорта и сервиса в терминале, которые мы расширили", – говорит Василий Хмельницкий, инвестор аэропорта "Киев".

Обновление терминала обошлось инвесторам аэропорта в 630 млн грн.

Еще одно расширение

У аэропорта "Киев" еще есть потенциал для расширения. Считается, что его предел обслуживания – 3 млн пассажиров в год.

"Это была вторая очередь строительства терминала А. Еще есть третья очередь – по вторую сторону терминала. Это также увеличит площадь терминала "А" в два раза. В ближайшее время в наши планы входит улучшение сервиса и работы", – рассказал совладелец аэропорта Денис Костржевский на открытии терминала.

Когда начнется третья очередь строительства, Костржевский затруднился ответить. Но отметил, что в ближайшие три-пять лет аэропорт "Киев" планирует продлить взлетно-посадочную полосу для приема более тяжелых воздушных судов. Для этого Киевская государственная городская администрация должна выделить аэропорту дополнительные участки под торцами полосы.

























"Документы по отведению земельных участков по торцам взлетно-посадочной полосы находятся в КГГА. В планах аэропорта в ближайшие 3-5 лет удлинить ВПП для того, чтобы принимать Airbus A321 без ограничений", – отметил Костржевский.

Развитие аэропорта "Киев" предусмотрено как минимум до 2025 года проектом Генерального плана столицы. Ранее в Институте Генерального плана Киева заявляли, что перспектива перенести аэровокзал за черту города появится не ранее 2050 года.

Киевсовет передал Международный аэропорт "Киев" в аренду компании "Мастер-Авиа" на 49 лет в феврале 2011 года. Конечными владельцами предприятия являются бизнесмен Василий Хмельницкий и глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

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