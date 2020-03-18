Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Бунт на рельсах в Фастове: люди требовали вернуть электрички

18 марта, 18:59

Александр Марущак

Около 50 граждан заблокировали движение железнодорожного транспорта

В столичном регионе 18 марта, около 50 граждан заблокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов.

Люди были требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабмина в связи с предотвращением распространения коронавируса.

"Перекрытие железнодорожных путей в Фастове произошло около 11:00 утра. Люди устроили митинг и не пускали проходящий поезд, стоя на рельсах. Мужчины и женщины приехали в Фастов из Киева. Дальше они планировали пересесть на нужный электропоезд, чтобы ехать в сторону Козятина, но его уже отменили. На место пикета выехали сотрудники полиции и провели с протестующими разъяснительную беседу, пояснив причины таких строгих мер. На место пикета прибыл также мэр Фастова. Чиновники приняли решения предоставить автобус людям, чтобы все они смогли добраться в нужный пункт назначения", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

В тренде
Транспорт, который заменит закрытое метро в Киеве: список маршрутов

Там отмечают, что на бунтарей не составляли административный протокол, понимая в какой сложной ситуации оказались люди, а ограничились лишь устной беседой. Также в полиции Киевской области отмечают, что больше конфликтных ситуаций или массовых митингов на территории области не зафиксировано.

Напомним, в Киеве с 18 марта не работает метро и город утром в среду погрузился в транспортный коллапс – общественный транспорт был переполнен, на остановках наблюдались очереди, а дороги сковали пробки.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт фастов общественный транспорт

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехать
Киев застрял в масштабных пробках: куда сейчас лучше не ехатьТранспорт
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограниченияПолитика
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в масках
Карантин в Киеве: в столичном метро пассажиров просят ездить в маскахТранспорт
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...