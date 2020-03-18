Бунт на рельсах в Фастове: люди требовали вернуть электрички

В столичном регионе 18 марта, около 50 граждан заблокировали движение железнодорожного транспорта на станции Фастов.

Люди были требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабмина в связи с предотвращением распространения коронавируса.

"Перекрытие железнодорожных путей в Фастове произошло около 11:00 утра. Люди устроили митинг и не пускали проходящий поезд, стоя на рельсах. Мужчины и женщины приехали в Фастов из Киева. Дальше они планировали пересесть на нужный электропоезд, чтобы ехать в сторону Козятина, но его уже отменили. На место пикета выехали сотрудники полиции и провели с протестующими разъяснительную беседу, пояснив причины таких строгих мер. На место пикета прибыл также мэр Фастова. Чиновники приняли решения предоставить автобус людям, чтобы все они смогли добраться в нужный пункт назначения", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Там отмечают, что на бунтарей не составляли административный протокол, понимая в какой сложной ситуации оказались люди, а ограничились лишь устной беседой. Также в полиции Киевской области отмечают, что больше конфликтных ситуаций или массовых митингов на территории области не зафиксировано.

Напомним, в Киеве с 18 марта не работает метро и город утром в среду погрузился в транспортный коллапс – общественный транспорт был переполнен, на остановках наблюдались очереди, а дороги сковали пробки.

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