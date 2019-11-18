Быстрый был ремонт: на перроне станции метро в Киеве отвалилась плитка

Отсутствие плитки заметили как раз ближе к тому выходу, который недавно был открыт для пассажиров

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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На недавно отремонтированной станции метро "Святошин" пассажиры заметили дефекты после ремонта, который не так давно завершили на станции. А именно на перроне станции отлетела тактильная белая плитка.

Отсутствие плитки заметили в субботу вечером на перроне ближе к выходу, который недавно был открыт для пассажиров. Пока отлетела лишь одна белая тактильная плитка, но пассажиры переживают, что процесс будет продолжаться.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

В КП "Киевский метрополитен" сайту "Сегодня" прокомментировали обнаруженный дефект.

"Недавно отремонтированная станция "Святошин" находится на гарантийном сроке после ремонта. То есть ремонт провели, станцию открыли и сейчас сотрудники станции смотрят за ее состоянием. Если есть какие-то огрехи или недоделки, мы немедленно сообщаем о них подрядчику. И он, по первому нашему сообщению, приезжает и исправляет все за свой счет. Любые недоделки или огрехи будут исправлены подрядчиком пока станция "Святошин" находиться на гарантийном сроке после ремонта", – пояснила нам Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Новости "Сегодня" уже также писали, что стеклянная крыша перехода на недавно отремонтированной станции метро "Святошин" уже дала течь.

Тем временем в Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь. Общая стоимость ввода в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

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