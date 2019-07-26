Центр Киева перекроют на выходных в связи с празднованием Крещения Руси

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве на выходных будут проходить массовые мероприятия в связи с празднованием годовщины Крещения Киевской Руси – Украины. В связи с проведением мероприятий предусмотрено ограничение дорожного движения в центре города, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, ограничения движения всех видов транспортных средств предусмотрены

27 июля с 06:00 до 16:30 – на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

– на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной) 28 июля с 11:00 до 13:30 – на Владимирским проезде (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Соответствующие изменения произойдут с учетом:

обращения канцелярии Киевской митрополии УПЦ о проведении 27 июля с 11:00 до 16:30 торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода по маршруту: Владимирская горка – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – ул. Мазепы – ул. Лаврская;

на Владимирской горке и Крестного хода по маршруту: Владимирская горка – ул. Трехсвятительская – Европейская площадь – ул. Грушевского – ул. Мазепы – ул. Лаврская; инициативы Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований о проведении 27-28 июля с 08:00 до 20:00 культурно-художественного проекта "Духовное лучи" на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле)

"Духовное лучи" на территории Печерского ландшафтного парка (Певческое поле) обращения Управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении 28 июля с 11:00 до 13:30 торжественного молебна на Владимирской горке и Крестного хода по маршруту: Софийская площадь – Владимирская горка;

на Владимирской горке и Крестного хода по маршруту: Софийская площадь – Владимирская горка; инициативы общественной организации "Общественное движение "Почайна" о проведении 28 июля с 08:00 до 20:00 массового мероприятия – празднования крещения Киевской Руси – Украины в рамках исторического фестиваля "Живи, река!" на берегу озера Иорданского (ул. Иорданская 1).

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Филарет является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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