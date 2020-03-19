Частичное восстановление работы метро в Киеве: Кличко объяснил

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановление работы метро, ​​не являются специалистами транспортной отрасли. И выражают свое личное мнение.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", передает пресс-служба КГГА.

"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть личное мнение, которое они выражают ", – сказал Виталий Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, ​​городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но пока их еще недостаточно. Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице.

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Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается. Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля – вынужденная и предупредительная мера.

"Мы понимаем, что ограничения передвижения по городу – это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, – это ограничение социальных контактов ", – добавил он.

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Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться дома, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Ранее о ситуации с общественным транспортом говорили на заседании правительства. Премьер Денис Шмыгаль заявил: несмотря на давку в автобусах, возобновлять движение метро не будут.

В то же время водители маршруток жалуются на ограничение – перевозить не больше десяти человек в салоне. Говорят – невыгодно. А штрафы – высокие.

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