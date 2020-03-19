Частичное восстановление работы метро в Киеве: Кличко объяснил

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановление работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли. И выражают свое личное мнение.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Украинского радио", передает пресс-служба КГГА.
"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть личное мнение, которое они выражают ", – сказал Виталий Кличко.
Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но пока их еще недостаточно. Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице.
Мэр Киева отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается. Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитена до 3 апреля – вынужденная и предупредительная мера.
"Мы понимаем, что ограничения передвижения по городу – это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, – это ограничение социальных контактов ", – добавил он.
Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться дома, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.
Ранее о ситуации с общественным транспортом говорили на заседании правительства. Премьер Денис Шмыгаль заявил: несмотря на давку в автобусах, возобновлять движение метро не будут.
В то же время водители маршруток жалуются на ограничение – перевозить не больше десяти человек в салоне. Говорят – невыгодно. А штрафы – высокие.
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