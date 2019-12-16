ЧП в киевском метро: произошел очередной сбой при оплате проезда

Специалисты сейчас перезапускают систему, но можно пройти по зеленым карточкам, а синие работают не везде

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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В столичном метрополитене опять произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам.

"Сбой произошел в метрополитене и не работают турникеты для оплаты проезда по банковским карточкам. Пассажиры могут пройти через турникеты по е-билету – синие карточки как раз работают. Сбой в работе по приему банковских карт произошел в 16:30. Специалисты устраняют поломку", – сообщили сайту "Сегодня" в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Там добавляют, что несмотря на ЧП метрополитен работает в штатном режиме. В тоже время в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что не работают турникеты на прием е-билета и "Карточки киевлянина".

"Специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператор е-билета) на месте и перезапускают систему. Будут приняты все меры для недопущения подобных случаев", – сообщили в метро, извинившись перед горожанами. Когда восстановят работу оборудования, в подземке не уточняют.

Напомним, это уже не первый сбой в работе системы. В конце лета на станциях метрополитена произошел сбой системы продажи Kyiv Smart Card. Проблемы с системой длились как раз в самое пиковое время, когда все пассажиры едут на работу. Транспортную карту нельзя было пополнить ни в одной из касс метрополитена. В пресс-службе метро нам рассказали, что решили проблему путем временной продажи жетонов и пополнения зеленых карт на станциях и выходах, где их ранее перестали продавать. Однако очередей все равно не удалось избежать.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

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