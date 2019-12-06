ЧП в киевской маршрутке: водитель едва не раздавил коляску с малышом

Фото: facebook.com/DVisti

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Киевляне обсуждают скандальную историю, которая произошла в маршрутке №545. Она курсирует по маршруту станция метро "Дарница" – улица Чавдар. Как пишет на своей странице Янина Климова, нетрезвый пассажир ударил водителя за то, что тот вез его в открытых дверях маршрутки. По словам женщины, за одну остановку до этого, водитель едва ли не сбил пешеходов на переходе. Данный маршрут очень сложный, его длина составляет почти 16 километров, а проезд стоит 7 гривен.

"За еще одну остановку до этого водитель не убедился в том, что из задней двери пассажиры вышли-зашли, защемил коляску с ребенком в дверном проеме, заставив маму бежать за маршруткой и придерживать коляску. Конечно, нашлись те, кто поддержал водителя: "Каждый может ошибиться". Серьёзно? Такие ошибки и уносят жизни. Куда можно жаловаться на "героя" моего поста. И реагирует ли компания-перевозчик на подобные обращения? Кто-то сталкивался?" – написала в своем посте Янина Климова.

В Коммунальной службе перевозок КГГА сайту "Сегодня" подтвердили, что такой случай действительно произошел вчера вечером, 5 декабря. Что же касается маленького ребенка, который находился в коляске, то он, к счастью, не пострадал.

"Перевозчик поясняет, что в "Богданах" с низким полом есть "мертвая зона". Этот как раз место в яме, где низкий пол. Водителю видно в боковые стекла, как заходят и выходят пассажиры, а в зеркале, которое установлено в салоне – обзор ограничен. Людей, которые собираются выходить из "ямы", не видно, поскольку они находятся в углублении и не попадают в зону обзора водителя. Видимо, мама с коляской решила выходить самой последней, а водитель этого не заметил, закрыл двери, зажал коляску и начал движение. Как поясняет перевозчик, установить зеркало по-другому невозможно. Впрочем, все это не уменьшает вины водителя маршрутки", – рассказали нам в Коммунальной службе перевозок КГГА.

В компании, которая обслуживает данный маршрут, обещают провести инструктаж всех водителей, которые работают на таких автобусах – чтобы они были максимально внимательны, когда выходят пассажиры с колясками.

"Что же касается данного водителя, то его действительно ударили по лицу, но заявления в полицию он не писал. Это был его первый день работы на данном маршруте. Ранее он работал на других маршрутах по городу. В объяснительной записке руководству он написал, что работал первый день и маршрут очень сложный, дескать к концу рабочего дня он сильно устал и сдали нервы. Его наказали строгим выговором, лишили премии. На работу он выйдет и будет возить пассажиров на этом маршруте. Но теперь за ним будут строго присматривать. Еще одно подобное нарушение и его уволят с работы", – сообщили в Коммунальной службе перевозок КГГА.

В тоже время киевляне говорят, что подобных нарушений очень много на других маршрутах по городу. Часто дозвониться по телефонам руководства перевозчиков, указанным в салоне автобусов просто невозможно. В Коммунальной службе перевозок КГГА заверяют, что их контактные телефоны должны быть во всех салонах маршруток.

"Обращаться с жалобами можно на телефон 15-51 и диспетчерскую нашей службы – 044 489-31-60. Звонить можно в рабочее время, пока на улицах города ездят маршрутки", – добавляют в службе.

Не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4 у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

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