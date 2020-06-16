ЧП в метро Киева: безумца ловили в тоннеле между "Берестейской" и "Шулявской"

Личность мужчины, который забежал в тоннель на станции метро "Берестейская" до сих пор не установлена. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, мужчина ведет себя неадекватно и с ним невозможно поговорить. Отметим, из-за того, что он пробрался в тоннель с перрона станции, сегодня остановилось движение поездов по красной ветке. На станциях собрались толпы пассажиров, произошла давка.

Как оказалось, он пробежал в тоннеле от станции метро "Берестейская" до "Шулявской", где и был задержан полицией.

Когда стало известно, что мужчина забежал в тоннель и побежал в сторону станции метро "Шулявская", движение поездов остановили. За бегуном отправились в тоннель двое постовых.

"Мужчина пробежал тоннель между "Берестейской" и "Шулявской". Его задержали на этой станции, когда он вышел из тоннеля", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

Правоохранители ждали приезда медиков, чтобы они осмотрели задержанного.

"Мужчина ведет себя неадекватно. С ним не удается поговорить. Предварительно, у него проблемы с психикой или он находится под воздействием наркотиков или алкоголя. Это предстоит выяснить экспертам. На вид мужчине 30 лет, при нем нет никаких документов", – рассказали в полиции.

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Мужчину госпитализировали в больницу №9, где его должны осмотреть медики.

Отметим, ранее в метро сообщали, что в случае большого скопления пассажиров на станциях их будут ограничивать на вход, закрывая две двери из трех.

Напомним, 1 июня в Киеве из-за угрозы взрыва останавливалось движение поездов на красной ветке метро. Поезда курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарница". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение было полностью перекрыто.

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