Что можно, а что нельзя провозить в киевском метро: начали работать новые правила

Киевсовет облегчил жизнь музыкантам, а велосипедисты до сих пор жалуются

В киевском метро таки разрешили провозить музыкальные инструменты бесплатно. Киевсовет на днях изменил правила пользования подземкой и теперь музыканты могут свободно возить инструменты в чехлах. Напомним, ранее к городской власти обратились преподаватели и студенты музыкальных школ мол, ежедневные путешествия с дополнительной оплатой очень бьют по карману творческих людей. Корреспондент новостей "Сегодня" устроил несколько экспериментов и выяснил за что в метро действительно надо доплатить, а с каким грузом под землю не пустят даже за деньги.

Вместе с Александром идем на станцию метро Крещатик. Чтобы проверить, пустят ли нас в подземку с велосипедом. Впрочем, у турникетов наш эксперимент, по сути, и заканчивается.

"Запрещается с велосипедом проезжать в метрополитене. Правила почитайте. Езжайте наземным видом транспорта", – сказали нам работники метро.

Просим работников подземки показать, где прописан запрет. Едва находим этот пункт. Но понять нам не удается, поэтому обращаемся за помощью.

"Если Вы перевозите это как багаж. Если пассажир приобрел, то есть на подарок. Везет это как багаж", – тогда провезти можно, говорит работница метро.

Александр результатам эксперимента не удивляется. Но считает, что в метрополитене запрет должны пересмотреть:

"Эти правила давно написаны. Но время как бы вносит свои коррективы. Сейчас, когда в Киеве популяризируется велосипедная езда, в этой ситуации и здесь должны быть какие-то изменения".

А вот животных в метро перевозить можно, но только если они небольшого размера. И при условии, что они в сумке. Несколько лет назад стало известно о случае, когда в подземку не пустили мужчину с собакой-поводырем.

Правила провоза багажа в американском метро несколько схожи с украинскими: здесь можно проходить с животными, если те в переноске. Также позволяют с велосипедами и не берут за это дополнительной платы. В вагоне метро "Сегодня" едем с женской хоккейной командой. Те везут экипировку в больших сумках, в руках – с десяток клюшек. Девушки направляются в аэропорт. Не на камеру признаются: с них не взяли лишней копейки. В Нью-Йоркском метро отдельные правила. Там запрещается есть и пить, но никто этого не соблюдает. А вот музыку играть можно, но только на платформе, и с разрешения администрации.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о давках в метро и том, как не дать себя затоптать в критической ситуации. Эксперт рассказал, почему в час пик метро настолько перегружено и чего ни в коем случае нельзя делать.

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