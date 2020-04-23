Что происходит на стройках Подольского и Борщаговского мостов в Киеве: видео

Столичные власти отрапортовали, что в условиях карантина в Киеве продолжается ремонт Борщаговского путепровода, а также строительство Подольско-Воскресенского моста.

В частности, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что асфальтирование проезжей части Подольского моста начнется в мае, как это заявлялось и ранее.

"Чтобы обустроить новые съезды на Верхний и Нижний Валы, разбирают старый вантовый мост. Работы по демонтажу аварийной конструкции продолжаются уже несколько недель. Продолжается строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал. Специалисты собирают металлоконструкции, которые затем с помощью супердомкратов поставят на опоры. Перекладывают также инженерные сети, обустраивают технологические площадки и проезды", – сказал Кличко.

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По его словам, продолжается строительство насыпи в районе Русановских садов и строительство моста над ними. Там уже бетонируют и установлен прогон моста со стороны Троещины.

Кроме того, он отметил, что до конца апреля закончится первый этап капремонта Борщаговского путепровода. В начале мая дорожники должны перейти к следующему этапу – ремонту проезжей части и тротуара в направлении Кольцевой дороги. В мае также откроется новый пешеходный мост возле кинотеатра "Лейпциг". Также продолжаются работы на пешеходном мосту над проспектом Любомира Гузара в районе НАУ.

Ранее на Подольском мосту из-за сильного ветра рухнули строительные конструкции.

Напомним, в 2019 году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов, и проверить их состояние.

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