Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Давка и очереди: на центральной станции метро в Киеве будут ремонтировать эскалаторы

14 февраля, 16:25

Ремонтировать будут все эскалаторы до февраля 2021 года

/ Фото: Pixabay

В Киеве с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 по очереди) на станции метро "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В часы пик возможны задержки и скопления людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы. Приносим извинения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ", – говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​"Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" – "Театральная" работает в обычном режиме.

Реклама

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

В тренде
В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ
Фото: Смирнов Владимир

Ранее пять центральных станций столичного метро закрывали из-за сообщения о минировании.

Напомним, что капитальный ремонт также планируется и на улице Крещатик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев метро эскалатор Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – КличкоТранспорт
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструменты
Казус в метро Киева: музыкантов заставляют платить за себя и за инструментыТранспорт
Открыт
Открыт "цветочный" подземный переход на "Святошине": как было и как стало (фото)Коммуналка
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на Троещину
Кличко рассказал, когда начнут строить метро на ТроещинуТранспорт
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгодна
Совсем скоро начнет работать Kyiv Smart Card: для кого она будет наиболее выгоднаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...