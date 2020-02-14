Давка и очереди: на центральной станции метро в Киеве будут ремонтировать эскалаторы

Ремонтировать будут все эскалаторы до февраля 2021 года

/ Фото: Pixabay

В Киеве с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 по очереди) на станции метро "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В часы пик возможны задержки и скопления людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы. Приносим извинения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ", – говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​"Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" – "Театральная" работает в обычном режиме.

Реклама

Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. км.

В тренде В Киеве растет число заболевших гриппом: на карантин закрыли почти три сотни школ

Ранее пять центральных станций столичного метро закрывали из-за сообщения о минировании.

Напомним, что капитальный ремонт также планируется и на улице Крещатик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама