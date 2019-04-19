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Дебаты на "Олимпийском": центр Киева встал в километровых пробках

Сегодня, 14:01

Также проблемы с движением наблюдаются по всему городу

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве днем в пятницу, 19 апреля, наблюдаются серьезные пробки, что связано как с перекрытием участков центральных улиц в связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский", ДТП, так и с наступающими выходными, когда трафик на столичных дорогах увеличивается.

Скриншот google.com/maps
Скриншот google.com/maps

По данным онлайн-сервиса Google Maps, сильные заторы зафиксированы в центре – в районе спортивного комплекса "Олимпийский". Ранее мы сообщали, какие участки улиц перекрыты в районе спортивной арены:

Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook
Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

Так, в пробках – Большая Васильковская (от станции метро "Лыбедская"), улицы Антоновича, Малевича, Предславинская, Владимиро-Лыбедская, Коновальца, Ямская, Гринченко.

Скриншот с google.com/maps/
Скриншот с google.com/maps/

Кроме того, километровые пробки на бульваре Леси Украинки в сторону Бессарабки, на бульваре Дружбы Народов (там произошло ДТП), а также на развязке у моста Патона. Также тянучки на Грушевского, Сечевых Стрельцов, Черновола, а также на проспекте Валерия Лобановского.

Скриншот с google.com/maps/
Скриншот с google.com/maps/

Не обошли проблемы с движением транспорта и Подол – в пробках застыла Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе.

Скован заторами проспект Победы – в направлении центра от метро "Берестейская", встали улицы Гетьмана и Довженко. Также тянучки на Борщаговской и проспекте Комарова. Настоящий транспортный коллапс на Большой Окружной в обоих направлениях. 

Традиционно прблемы на Южном мосту в сторону правого берега, которые усугубились ДТП, на мосту Метро тянучки в сторону левого берега, Северный и Дарницкий мосты свободны.

Напомним, что в связи с дебатами станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход, станция "Дворец спорта" не работает на выход, а "Льва Толстого" – на вход.


Также мы сообщали, что изменилась работа и общественного транспорта столицы

Отметим, что 19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 22:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля! 

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Тег транспорт, Киев, пробки, дебаты

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Сегодня

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