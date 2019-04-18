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Дебаты на "Олимпийском": в центре Киева перекроют дороги

Сегодня, 16:18

В Патрульной полиции опубликовали карту улиц, на участках которых будут действовать ограничения

Фото: facebook.com/olympic.nsc
Фото: facebook.com/olympic.nsc.

В пятницу, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 в связи с проведением дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в центре Киева ограничат движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Так, ограничения будут действовать на участках дорог: 

  • ул. Большая Васильковская – от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
  • ул. Деловая – от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
  • ул. Василия Тютюнника – от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
  • ул. Физкультуры – от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";
  • ул. Жилянская – от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
  • ул. Шота Руставели – от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
  • ул. Саксаганского – от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
  • ул. Эспланадная – от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
  • ул. Рогнединская – от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook
Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.


Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

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Тег Киев, Олимпийский, дебаты

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