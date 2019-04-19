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Дебаты на "Олимпийском": в Киеве изменится работа метро, автобусов и троллейбусов

Сегодня, 09:02

С 18:00 будут действовать ограничения на вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская", после мероприятия станции будут закрыты на выход

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В связи с проведением в Киеве на НСК "Олимпийский" дебатов кандидатов в президенты в пятницу, 19 апреля, кроме перекрытых в центре города улиц столичных жителей ждут также изменения в работе общественного транспорта.

Как сообщается пресс-служба КГГА, 19 апреля ограничат вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская".

"Ограничения на вход планируют применить с 18:00 до 19:00, на выход – после завершения мероприятия. На станцию ​​"Дворец спорта" будут запускать без ограничений", - говорится в сообщении.

Также ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов маршрутов №№ 5, 20, 55, 69.

Транспорт будет курсировать следующим образом:

  • - троллейбусы маршрута № 3 от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";
  • - троллейбусы маршрута № 9 от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";
  • - троллейбусы маршрута № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбедская";
  • - троллейбусы маршрута № 14 от Ботанического сада до б-ра Леси Украинкий (до ул. Новогоспитальной)
  • - троллейбусы маршрута № 15 от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной)
  • - троллейбусы маршрутов №№ 40, 40к от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
  • - автобусы маршрута № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича – ул. Ул.Короленковская – ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту;
  • - автобусы маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;
  • - автобусы маршрута № 55 от Дарницкой площади до ул. Бассейной;
  • - автобусы маршрута № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

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Отметим, что дебаты между кандидатами в президенты должны пролить свет на их позиции относительно главных для Украины вопросов. Журналисты" Сегодня" собрали высказывания Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые уже прозвучали.

Также смотрите правила дебатов:


19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

Спецвыпуск "Сегодня.Дебаты" – все самое важное с 19:00 до 21:00 без перерыва на рекламу. Не пропустите – все, что нужно знать о дебатах – в новостях "Сегодня" 19 апреля

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Тег Киев, дебаты, общественный транспорт

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