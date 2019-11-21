Делиниаторы не помогли: киевские таксисты продолжают "атаковать" "Лыбедскую"

/ Фото: Киев Оперативный

Делиниаторы, которые в четверг, 21 ноября, установили возле станции метро "Лыбедская" в Киеве, вдоль дороги у ТРЦ Ocean Plaza, не помогли защитить отгороженную полосу от нарушителей парковки. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, по отгороженной столбиками полосе троллейбусы ездить не могут, так как контактная линия далеко от нее, зато на освобожденном месте активно продолжают парковаться таксисты.

/ Фото: Киев Оперативный Реклама

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Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки". Кроме того, в столице начали бороться с неправильной парковкой машин – за нарушение правил автомобили будут забирать на штрафплощадку. Владельца неправильно припаркованной машины инспекторы ждут 10 минут и, если он не появляется, вызывают спецтранспорт. При этом нарушителей в центре Киева – хоть пруд пруди.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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