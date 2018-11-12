Демонтаж Шулявского моста перенесли на следующий год

Сегодня, 09:27

Работы планируют начать в январе

Фото: Людмила Князьская-Ханова
Фото: Людмила Князьская-Ханова

Демонтаж несущих конструкций Шулявского путепровода намерены начать в январе 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Сергея Симонова, власти предполагают, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году. В КГГА уточнили, что уже началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В данный момент уже создан нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул. Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул. Александра Довженко. Ранее в компании "Североукраинский строительный альянс" ("Альянс"), которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что снос существующих конструкций аварийного путепровода продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.

Напомним, еще в конце октября на Шулявском мосту цвели подсолнухи. Растения никто не замечал, и они почти дозрели. Только после того, как фото цветов разместили в соцсетях, коммунальщики решили "собрать урожай".
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