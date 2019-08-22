День Независимости в Киеве: какие улицы перекроют и как будет ездить общественный транспорт (схема)

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

В Киеве уже в четверг, 22 августа, начнут перекрывать улицы в связи с подготовкой к празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости. В связи с этим изменится и маршрут движения общественного транспорта.

Так, улицы перекроют:

22 августа с 18:00 до 23:00

В связи с подготовкой к праздничным мероприятиям движение перекроют на ул. Крещатик – от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской – от ул. Костельной до Крещатика.

Движение будет организовано:

автобусов № 24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

автобусов № 114 – на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м "Площадь Льва Толстого".

23 августа с 07:00

Во время церемонии поднятия флага возле здания Киеврады будет полностью запрещено движение транспорта по Крещатику (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной). Ограничения будут действовать до окончания мероприятий.

Движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

С 17:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа во время временного запрета движения транспортных мероприятий на Владимирском спуске, ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади) движение будет организовано:

автобусов № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;

автобусов № 62 – от Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;

автобусов № 114 – от ул. Милославской до Почтовой площади по постоянной схеме – далее Боричев спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – дальше постоянным маршрутом и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м "Площадь Льва Толстого".

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23 августа с 07:00 до 18:00 24 августа

Нельзя будет проехать по Русановскому бульвару (возле памятника Гоголю и на перекрестке с Русановской набережной) на время подготовки и проведения "Забега в вышиванках" — Кубка ко Дню Независимости.

Движение будет организовано:

автобусов № 35 (в направлении ул. Подлипко) – ул. Урловская – ул. Княжий Затон – просп. Григоренко – просп. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

автобусов № 42 (в направлении ул. Елизаветы Чавдар) – от ул. Митрополита Андрея Шептицкого до ул. Урловская по действующей трассе, далее – ул. Княжий Затон – просп. Григоренко -просп. Николая Бажана, далее по действующему маршруту;

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автобусов № 49 – ст. м "Левобережная" – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – жел. пл. "Левый берег";

автобусов № 95 – Никольская Слободка – ул. Комбинатная – ул. Каховская – ул. Челябинская – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. Ивана Миколайчука – ул. Амвросия Бучмы – ул. Павла Тычины – ул. Березняковская – жел. пл. "Левый берег";

автобусов № 87 – ул. Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – ул. Березняковская – ул. Павла Тычины (в обратном направлении – ул. Амвросия Бучмы – ул. Ивана Миколайчука) – ул. Юрия Шумского – жел. пл. "Левый берег";

автобусов № 108 - улица Митрополита Шептицкого – ул. Евгения Сверстюка – просп. Соборности – Харьковское шоссе – ул. Тепловозная – просп. Петра Григоренко – ул. Анны Ахматовой – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Декабристов – ст. м "Харьковская".

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа

Проезд будет закрыт на Большой Житомирской (от ул. Владимирской до ул. Михайловской), на Михайловской (от Владимирского проезда до Крещатика), на ул. Костельной (от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской), на Трехсвятительской (от Крещатика до Михайловской площади), на Владимирском спуске (от Сагайдачного до Европейской площади), на ул. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), на ул. Крещатик (от ул. Хмельницкого до Европейской площади), на ул. Городецкого (от ул. Марии Заньковецкой до Крещатика), на аллее Героев Небесной Сотни (от ул. Ольгинской до ул. Крещатик).

С 10:00 23 августа до окончания мероприятий (ориентировочно до 12:00) движение будет организовано:

автобусов № 114 - на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до б-ра Тараса Шевченко (а именно до ул. Леонтовича);

автобусов № 118 - от ст. м "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – просп. Победы, далее по действующим маршруту, в обратном направлении от ст. м "Политехнический институт" до б-ра Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту;

троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича.

24 августа с 07:00 до 13:00

Движение перекроют на Русановской набережной, Русановском бульваре, Днепровской набережной. Тут будет проходить "Забег в вышиванках".

24 августа с 08:00 до 22:00

Запретят проезд по Крещатику (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко). В течение дня тут будут проходить мероприятия, посвященные памяти бойцов, парады и фестивали.

24 августа с 10:00 до 12:00

Будет перекрыто движение на ул. Владимирской (от ул. Льва Толстого до бульвара Шевченко), на бульваре Шевченко (от Владимирской до Бессарабской площади), на ул. Большой Васильковской (от ул. Скоропадского до Бессарабской площади), на ул. Бассейной (от Крутого спуска до Крещатика). В 11:00 из парка Шевченко в сторону Крещатика стартуют участники неофициального Марша защитников.

24–25 августа в течение дня

На ул. Владимирской будет проводиться фестиваль искусств, движение будет перекрыто на участке от Большой Житомирской до Десятинной.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа, включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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