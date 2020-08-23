День Независимости в Киеве: общественный транспорт изменит маршруты (карта)

В Киеве во время празднования Дня Независимости Украины, 24 августа, в центре города ограничат движение авто. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

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Так, общественный транспорт будет курсировать по другим маршрутам с начала 24 августа и до окончания мероприятий.

В частности, автобусы будут двигаться:

№ 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к стадиону им. Лобановского;

№ 62 – от Ботанического сада до стадиона им. Лобановского;

№ 114 – на двух участках: от ул. Милославской до Почтовой площади и от "Центрального" вокзала до ул. Леонтовича;

№ 118 – от метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Победы, затем по действующим маршруту. В обратном направлении – от метро "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы будут курсировать по таким маршрутам:

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№ 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;

№ 6 – от Минского массива станции метро "Лукьяновская";

№ 16, 18 – соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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Маршрутные такси будут ездить так:

№ 189 – от ул. Ирпенская – ул. Академика Палладина – ул. Победы – ул. Леонтовича;

№ 231 – от ул. Кадетский Гай до ул. Леонтовича;

№ 429 – от ул. Тулузы до ул. Леонтовича;

№ 433 – от ул. Жолудева до ул. Леонтовича;

№ 575 – от ул. Сырецкой до до ул. Леонтовича.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в столице отпразднуют День Независимости. Так, 23 августа, у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

А тем временем ведущие новостей "Сегодня" и телеканала "Украина 24" удивили креативным подарком ко Дню Независимости Украины. Они в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины исполнили Государственный гимн.

Государственный гимн в исполнении ведущих "Украина 24" и новостей "Сегодня" в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Украины!

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