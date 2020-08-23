Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

День Независимости в Киеве: общественный транспорт изменит маршруты (карта)

23 августа, 09:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Изменения продлятся до окончания праздничных мероприятий

В Киеве во время празднования Дня Независимости Украины, 24 августа, в центре города ограничат движение авто. На улицах будут дежурить эвакуаторы и спецтехника. В связи с этим общественный транспорт изменит свой маршрут. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Реклама

Так, общественный транспорт будет курсировать по другим маршрутам с начала 24 августа и до окончания мероприятий.

В частности, автобусы будут двигаться:

  • № 24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне к стадиону им. Лобановского;
  • № 62 – от Ботанического сада до стадиона им. Лобановского;
  • № 114 – на двух участках: от ул. Милославской до Почтовой площади и от "Центрального" вокзала до ул. Леонтовича;
  • № 118 – от метро "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Победы, затем по действующим маршруту. В обратном направлении – от метро "Политехнический институт" до бульвара Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки, далее по действующему маршруту.

Троллейбусы будут курсировать по таким маршрутам:

В тренде
В Киеве подняли самый большой флаг Украины (видео)
  • № 5, 7, 8, 17 – соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Леонтовича;
  • № 6 – от Минского массива станции метро "Лукьяновская";
  • № 16, 18 – соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Реклама

Маршрутные такси будут ездить так:

  • № 189 – от ул. Ирпенская – ул. Академика Палладина – ул. Победы – ул. Леонтовича;
  • № 231 – от ул. Кадетский Гай до ул. Леонтовича;
  • № 429 – от ул. Тулузы до ул. Леонтовича;
  • № 433 – от ул. Жолудева до ул. Леонтовича;
  • № 575 – от ул. Сырецкой до до ул. Леонтовича.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в столице отпразднуют День Независимости. Так, 23 августа, у здания КГГА и в районах города проведут торжественные церемонии поднятия Государственного флага Украины.

А тем временем ведущие новостей "Сегодня" и телеканала "Украина 24" удивили креативным подарком ко Дню Независимости Украины. Они в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины исполнили Государственный гимн.

Государственный гимн в исполнении ведущих "Украина 24" и новостей "Сегодня" в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Украины!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев общественный транспорт День Независимости Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)
Переименования в Киеве: на Северном мосту наконец-то меняют табличку (фото)Другие новости
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспорт
В Киеве ужесточают карантин: что запрещено и как будет работать транспортТранспорт
В Киеве протестующие вкладчики
В Киеве протестующие вкладчики "Укрбуда" перекрыли Воздухофлотский проспект (видео)Другие новости
Тройное ДТП заблокировало движение на Дарницкой площади в Киеве
Тройное ДТП заблокировало движение на Дарницкой площади в КиевеПроисшествия
"Нужны противогазы": киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссеТранспорт
Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 10 гривен: подробности
Проезд в маршрутках Киева может подорожать до 10 гривен: подробностиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять