Для Киева приобретут почти 300 современных автобусов – Кличко

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобуса.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это – современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это – современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", – заметил Кличко.
Киев разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.
"Это – практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на Западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе", – резюмировал Кличко.
Ранее Кличко рассказал, когда полностью достроят Шулявский мост.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.
Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.
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