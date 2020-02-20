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Для Киева приобретут почти 300 современных автобусов – Кличко

20 февраля, 00:13

«Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы», - заявил Кличко

/ Фото: Сегодня

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что в 2020 году для Киева приобретут 273 современных автобуса.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобуса. Это – современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это – современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", – заметил Кличко.

Киев разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Общественный транспорт, в частности, вытеснит маршрутки и частные авто из центра города.

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"Это – практика мегаполисов во всем мире. В больших городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на Западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе", – резюмировал Кличко.

Ранее Кличко рассказал, когда полностью достроят Шулявский мост.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснял, почему Шулявский мост постоянно дорожает.

Новости "Сегодня" сообщали, что движение по "уставшему" мосту было закрыто в марте прошлого года. В конце прошлого года движение на путепроводе было открыто только по эстакаде, съезды же еще не построены.

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Киев Виталий Кличко автобусы

Источник: Сегодня

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