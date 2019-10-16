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Дорожники показали дыры на эстакаде Южного моста в Киеве

16 октября, 11:18

На переправе продолжаются ремонтные работы, в связи с чем движение частично ограничено

Фото: КП "Киевавтодормост"

Фото: КП "Киевавтодормост"

В Киеве продолжаются работы по капитальному ремонту деформационного шва на правобережной эстакаде Южного мостового перехода через Днепр в направлении движения автомобильного транспорта с Правого на Левый берег). Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Там отметили, что срок завершения работ – 4 ноября текущего года.

При этом дорожники опубликовали фото испещренной дырами эстакады и ремонтных работ на ней.

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Напомним, что в Киевской области с 1 октября стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети. Проверка проводится для определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации.

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Фото: moygrad

Также журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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Киев южный мост ремонт дорог

Источник: Сегодня

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