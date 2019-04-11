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Дождь парализовал Киев: 18 ДТП и пробки

Сегодня, 11:13

Критическая ситуация на Южном мосту, на Подоле и на проспекте Победы

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Дождь парализовал Киев: 18 ДТП и пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b59/bf0/5c8b59bf05e18.jpg Транспорт Критическая ситуация на Южном мосту, на Подоле и на проспекте Победы

В Киеве в четверг, 11 апреля, ситуация с утренними пробками усугубилась из-за дождя. По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 11:00 в городе зафиксировано 18 ДТП.

Так, проблемы с движением транспорта наблюдаются на проспекте Бажана и на Южном мосту в сторону правого берега, в тянучках – Набережное шоссе и Дарницкий мост в сторону центра, Мост Патона также застыл по направлению в сторону центра, а на подъезде к нему – на Днепровской набережной и на развязке у моста произошло два ДТП. Также в сторону моста Метро тянучки на Броварском проспекте. Северный мост свободен, однако небольшие заторы есть на бульваре Перова.

Скриншот

На правом берегу наиболее критическая ситуация на Подоле и на проспекте Победы. Так, застыли в пробках из-за ДТП Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая. Также в тянучках бульвар Леси Украинки, Жилянская, а проспект Победы стоит от метро "Житомирская" до "Шулявской". 

Скриншот

Напомним, в марте было полностью перекрыто движение по Шулявскому путепроводу и начался его демонтаж. "Сегодня" узнали, что уже разобрали и как без него чувствуют себя водители и пешеходы.

Мы писали, что полностью разобрать мост планируют до середины апреля, после чего начнут строить новый. На ул. Довженко уже завезли стройматериалы — бетонные плиты и кольца. Проспект Победы полностью перекрывать не будут.


Также мы сообщали, как можно объехать закрытый Шулявский путепровод. При этом смотрите, как выглядит закрытый мост и большая стройка с высоты птичьего полета.

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Тег транспорт, Киев, пробки

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